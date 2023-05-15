استُشهد شاب فلسطيني فجْر الاثنين وأُصيب آخر شمالي الضفة الغربية برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وذكر بيان لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن “مواطناً استُشهد جرّاء إصابته برصاص الجيش الإسرائيلي” في مخيم عسكر شرقي نابلس.

وأشارت الجمعية إلى أنه جرت محاولة إنعاش للمصاب غير أنه تُوفي فور وصوله إلى مستشفى رفيديا الحكومي، حسب البيان.

كما لفتت إلى أن طواقمها نقلت إصابة ثانية وُصفت حالتها بـ“المستقرة“.

واندلعت مواجهات بين عشرات الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي خلال اقتحام مخيم عسكر، استخدمت فيها قوات الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الغاز، وفق شهود عيان لوكالة الأناضول.

ومنذ عدة أشهر يواصل الجيش الإسرائيلي تنفيذ عمليات في شمال الضفة الغربية المحتلة، تتركز في مدن نابلس وجنين، بدعوى ملاحقة مطلوبين، ما يؤدي إلى اندلاع مواجهات وسقوط شهداء وجرحى.