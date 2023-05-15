سياسة
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بعد 75 عاماً.. الأمم المتحدة تُحيي ذكرى النكبة الفلسطينية لأول مرة
لأول مرة في تاريخها، تحيي الأمم المتحدة ذكرى نكبة فلسطين عام 1948، بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
بعد 75 عاماً.. الأمم المتحدة تُحيي ذكرى النكبة الفلسطينية لأول مرة
يُحيي الفلسطينيون ذكرى النكبة الفلسطينية بفعاليات مختلفة في 15 مايو/أيار من كل عام / صورة: AFP
15 مايو 2023

تحيي الأمم المتحدة، الاثنين، ذكرى نكبة فلسطين عام 1948 لأول مرة في تاريخها، وذلك بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وذكرت "لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف"، أنها تحيي الذكرى السنوية 75 للنكبة "بمساعدة شعبة حقوق الفلسطينيين في إدارة الشؤون السياسية وبناء السلام"، وفق بيان اللجنة.

وأوضح البيان، أنه "لأول مرة في تاريخ الأمم المتحدة، تحيي المناسبة وفقاً للتفويض الممنوح من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة".

وفي 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة 4 قرارات لصالح فلسطين، بينها قرار يطلب من "شعبة حقوق الفلسطينيين بالأمانة العامة" تكريس أنشطتها في عام 2023 لإحياء الذكرى 75 للنكبة، بما في ذلك إقامة حدث رفيع المستوى في قاعة الجمعية العامة في 15 مايو/أيار 2023".

وقالت اللجنة إن "النزوح الجماعي للفلسطينيين المعروف باسم النكبة شهد تحول أكثر من نصف السكان الفلسطينيين إلى لاجئين"، مشيرة إلى أن النكبة تذكرنا بـ"أكثر من 5 ملايين و900 ألف لاجئ من فلسطين مسجلين لدى الأونروا لا يزالون يعيشون وسط نزاع وعنف واحتلال، ويتطلعون إلى حل عادل ودائم لمحنتهم".

وسيجري الاحتفال بهذه الذكرى من خلال تنظيم حدثين بمقر الأمم المتحدة، يشارك في تنظيمهما اللجنة والبعثة المراقبة الدائمة لفلسطين لدى الأمم المتحدة.

والحدثان هما، اجتماع خاص رفيع المستوى يلقي خلاله رئيس دولة فلسطين محمود عباس كلمته، وحدث تذكاري خاص وحفلة موسيقية في قاعة الجمعية العامة للأمم المتحدة، وفق البيان.

وحسب لجنة الأمم المتحدة تمت دعوة جميع أعضاء الأمم المتحدة ومراقبيها لحضور الحدثين، إضافةً إلى المنظمات الحكومية الدولية ومنظمات المجتمع المدني وكذلك الجمهور.

وفي عام 1975، أنشأت الجمعية العامة، لجنةَ الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، وتجدد سنوياً.

ويُطلق مصطلح "النكبة" على عملية تهجير الفلسطينيين من أراضيهم عام 1948 على يد "عصابات صهيونية مسلحة"، وهو العام الذي شهد تأسيس إسرائيل، ويحيي الفلسطينيون الذكرى بفعاليات مختلفة في 15 مايو/أيار من كل عام.

وقد تضاعف عدد الفلسطينيين نحو عشر مرات منذ النكبة عام 1948، ويُقدر اليوم بنحو 14 مليوناً و300 ألف، بينهم نحو 6 ملايين و400 ألف لاجئ، وفق بيان للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطينية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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