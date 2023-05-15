سياسة
3 دقيقة قراءة
وزير بريطاني سابق: اقتصاد تركيا مؤهل ليكون جزءاً من مجموعة بريكس
عززت موقعها في دول مجموعة العشرين بفضل قوة اقتصادية تعافت سريعاً من جائحة كورونا، وأدارت نمواً في 2022 مكّنها من تحقيق أهدافها الاقتصادية والتجارية.
وزير بريطاني سابق: اقتصاد تركيا مؤهل ليكون جزءاً من مجموعة بريكس
أونيل: تمكنت تركيا من مكافحة تعقيدات النظام العالمي الجديد خلال آخر عشرين عاماً / صورة: AA
15 مايو 2023

صرح وزير التجارة البريطاني الأسبق والاقتصادي جيم أونيل بأن تركيا تمتلك اقتصاداً يتيح لها أن تكون جزءاً من مجموعة بريكس. وتمكنت تركيا من مكافحة تعقيدات النظام العالمي الجديد خلال آخر عشرين عاماً.

وفي حديث لوكالة الأناضول قال جيم أونيل إن تركيا تمتلك اقتصاداً يتيح لها أن تكون جزءاً من مجموعة بريكس الآخذة في التوسع.

ودول مجموعة بريكس هي تكتل اقتصادي عالمي بدأت فكرة تأسيسه في سبتمبر/أيلول 2006، حينما عُقِد أول اجتماع وزاري لوزراء خارجية البرازيل وروسيا والهند والصين على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

ويضم التكتل 5 دول تُعَدّ صاحبة أسرع نمو اقتصادي في العالم، وهي البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا. وكلمة "بريكس" (BRICS) بالإنجليزية عبارة عن اختصار يضم الحروف الأولى لأسماء هذه الدول.

وأشار أونيل إلى تداول وسائل الإعلام العالمية مؤخراً أنباء عن تقدم عديد من الدول بطلبات للانضمام إلى مجموعة بريكس.

وأضاف الوزير: "أرى هذا الأمر مبادرة رمزية للعالم الناشئ، يحاول فيها إظهار عدم رضاه عن الحوكمة العالمية والوضع الراهن الذي أوجدته هيمنة الولايات المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية".

أونيل الذي شغل بين عامَي 1999-2021 منصب رئيس مجلس إدارة مؤسسة تشاثام هاوس البحثية ذات الشهرة العالمية، صنّف تركيا في وقت سابق ضمن اختصار "مينت" (MINT) للدول الناشئة (المكسيك، إندونيسيا، نيجيريا، تركيا).

وقال: "تركيا يمكن أن تكون جزءاً من مجموعة بريكس الآخذة في التوسع من عدة نواحٍ.. لقد كافحت البلاد خلال الأعوام العشرين الماضية تعقيدات النظام العالمي الجديد".

ولفت إلى أن تركيا تعمل على تقييم فرص التعاون والتكوينات البديلة، مضيفاً بالقول: "على تركيا بحكم طبيعتها الجغرافية الفريدة أن تفعل ذلك".

وزاد: "في الوقت نفسه، لعل الإدارة التركية الحديثة تعتقد أن بإمكانها الاستفادة من نظام مختلف كاعتقادها بإمكانية الاستفادة من النظام الغربي".

وفي إشارة إلى كون تركيا مرشحاً محتملاً لتوسيع بريكس، أعرب أونيل عن اعتقاده بأن بلدان المجموعة ترغب بجدية في أن تكون تركيا جزءاً منها.

وتطرق أونيل إلى الأهمية الاستراتيجية المتصاعدة لتركيا في المنطقة، منوهاً بأنها دولة فريدة من حيث كونها البلد الوحيد الذي وثقت به روسيا وأوكرانيا على حد سواء، وتمكنت من لعب دور الوساطة بينهما.

وتعمل دول بريكس على تعزيز نظام عالمي متعدد الأقطاب، وتحدي هيمنة القوى الغربية التقليدية، وتضم مجموعة من البلدان التي تمثل بعض الاقتصادات الأسرع نمواً في العالم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us