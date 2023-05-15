أعفى رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان الاثنين مدير عام قوات الشرطة عنان حامد محمد عمر من منصبه وتكليف خالد حسان محي الدين بدلاً منه.

وذكر الجيش السوداني في بيان أن البرهان أصدر "اليوم قراراً قضى بإعفاء الفريق أول شرطة حقوقي عنان حامد محمد عمر من منصبه كمدير عام لقوات الشرطة وتكليف الفريق شرطة حقوقي خالد حسان محي الدين مهام مدير عام قوات الشرطة".

ومنذ اندلاع الاشتباكات بين الجيش و"الدعم السريع" منتصف أبريل/نيسان الماضي شكا مواطنو العاصمة الخرطوم من "غياب لافت" للشرطة وعدم تدخُّلها لحسم الانفلات الأمني والنشاط الإجرامي وحماية المدنيين بالأسواق والأحياء السكنية.

وفي 30 أبريل/نيسان الماضي حذرت قوات الدعم السريع في بيان قادة الشرطة السودانية من "الانخراط في المعارك الدائرة" بعد قرار الداخلية السودانية نشر قوات شرطية في الطرق لتأمين الممتلكات لأول مرة منذ اندلاع الاشتباكات.