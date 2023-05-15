عكست وسائل الإعلام في دول العالم التركي متابعة حثيثة لمجريات الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في تركيا.

ففي أذربيجان تصدرت أنباء الانتخابات التركية وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، إذ نشرت صحيفة "يني مساوات" على موقعها الإلكتروني 4 أخبار رئيسية عن الانتخابات التركية، عنونت أحدها بـ"الفائز سيتضح في الجولة الثانية".

وقد أفردت وكالة الأنباء الأذربيجانية " AZERTAC" حيزاً في صفحتها الرئيسية لخطابات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بعد الانتخابات، ونشرت خبراً تحت عنوان "أغلبية البرلمان لتحالف الجمهور".

بدورها عنونت وكالة "APA" للأنباء خبرين رئيسيين بـ"تحالف الجمهور يحصد أكثر من 300 مقعد" و"اللجنة العليا للانتخابات: أردوغان يحصل على 49.4% من الأصوات".

أما في كازاخستان، فتابعت وكالة الأنباء الحكومية "Kazinform" خطوة بخطوة مجريات الانتخابات من بدء التصويت لحين صدور نتائجها الأولية، كما أفردت حيزاً لآراء الخبراء.

ونشرت تحليلاً للبروفيسورة الأكاديمية زاميرا شاوكينوفا، تحت عنوان "الشعب التركي صاحب الكلمة لتحديد الرئيس"، بينما تناول مقال رأي للعالم السياسي دانيار آشيمباييف، تأثير نتائج الانتخابات التركية في كازاخستان.

قرغيزيا

راقبت وسائل الإعلام في قرغيزيا الانتخابات التركية عن كثب، وجاء الخبر الرئيسي لوكالة أنباء "أكي برس" حول الانتخابات بعنوان "أردوغان متقدم بنسبة 49.35%". من جانبها، ذكرت وكالة أنباء "KABAR" الرسمية، أن الرئيس رجب طيب أردوغان وحزب العدالة والتنمية يتقدمان الانتخابات.

أمّا موقع "Kaktus.medya" الإخباري، فأشار إلى استعداد أردوغان وكمال كليجدار أوغلو للجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية.

أوزبكستان

أوضح موقع "gazeta.uz" الإخباري الشهير في أوزبكستان أن أردوغان وكليجدار أوغلو قد يتنافسان في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية بتركيا.

وجاء في خبرها الرئيسي حول الانتخابات: "النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية الأخيرة في تركيا تظهر حصول أردوغان على أقل من 50%، وأكثر بـ5% عن منافسه في المعارضة، وقد يواجه كليجدار أوغلو مجدداً في 28 مايو/أيار". من جهته، عنون موقع "Kun.uz" خبره حول الانتخابات في تركيا بـ" انتقال الانتخابات الرئاسية إلى الجولة الثانية". أمّا موقع "Daryo.uz" فأكد تصريحات أردوغان بأنه مستعدّ للجولة الثانية من الانتخابات. وشهدت تركيا الأحد انتخابات رئاسية وبرلمانية، وتشير النتائج الأولية إلى تقدّم "تحالف الجمهور" بقيادة حزب العدالة والتنمية في البرلمان، وتأجيل حسم الانتخابات الرئاسية إلى الجولة الثانية المقررة يوم 28 مايو.