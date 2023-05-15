سياسة
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جولة ثانية للانتخابات الرئاسية بين أردوغان وكليجدار أوغلو في 28 مايو الجاري
قال رئيس الهيئة العليا للانتخابات في تركيا إن كلا المرشحين (أردوغان وكليجدار أوغلو) لم يحصل على الأصوات الكافية للفوز في الجولة الأولى. وستُعقد جولة ثانية للانتخابات الرئاسية في 28 مايو/أيار الجاري.
جولة ثانية للانتخابات الرئاسية بين أردوغان وكليجدار أوغلو في 28 مايو الجاري
ينار: كلا المرشحين لم يحصل على الأصوات الكافية للفوز في الجولة الأولى / صورة: AA
15 مايو 2023

أعلن رئيس الهيئة العليا للانتخابات التركية أحمد ينار إجراء جولة ثانية للانتخابات الرئاسية في 28 مايو/أيار الجاري.

وأضاف ينار في مؤتمر صحفي: "كلا المرشحين (أردوغان وكليجدار أوغلو) لم يحصل على الأصوات الكافية للفوز في الجولة الأولى، وستُعقد جولة ثانية للانتخابات الرئاسية في 28 مايو الجاري".

وأشار ينار إلى أنه جرى فتح صناديق الاقتراع بنسبة 100%، وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية 88.92% داخل البلاد، و52.69% في الخارج.

وحسب رئيس الهيئة العليا، فقد حصل الرئيس رجب طيب أردوغان على 49.51% من أصوات الناخبين، بينما حصل مرشح تحالف الأمة كليجدار أوغلو على 44.88%، وحصل سنان أوغان على 5.17% وحصل المرشح المنسحب محرم إنجه على 0.44%.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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