سياسة
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الرئيس الأذربيجاني: تركيا شهدت تطوراً كبيراً بقيادة أردوغان
هنّأ الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف خلال اتصال هاتفي نظيره التركي رجب طيب أردوغان على نجاح سير الانتخابات، وأشاد بالتطور الكبير الذي شهدته البلاد بقيادة أردوغان.
الرئيس الأذربيجاني: تركيا شهدت تطوراً كبيراً بقيادة أردوغان
علييف يهنئ أردوغان على نجاح سير الانتخابات / صورة: AA
15 مايو 2023

قال الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف إن تركيا شهدت تطوراً كبيراً بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان.

جاء ذلك في اتصال هاتفي، حسب معلومات حصلت عليها الأناضول من مصادر في الرئاسة التركية.

وأضاف علييف: "وكتعبير عن ذلك، أظهر الشعب التركي الشقيق ثقته في زعيمهم في هذه الانتخابات أيضاً".

وهنأ الرئيس الأذربيجاني نظيره التركي على نجاح سير الانتخابات.

من جانبه، أعرب أردوغان عن شكره لعلييف إزاء دعمه وتهنئته.

وأكد الرئيسان أن علاقات الصداقة والأخوّة بين البلدين دائمة وراسخة.

وشهدت تركيا الأحد انتخابات رئاسية وبرلمانية، وتشير النتائج الأولية إلى تقدّم "تحالف الجمهور" بقيادة حزب العدالة والتنمية في البرلمان، وتأجيل حسم الانتخابات الرئاسية إلى الجولة الثانية المقررة يوم 28 مايو/أيار.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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