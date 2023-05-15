سياسة
3 دقيقة قراءة
الضفة.. انطلاق فاعليات إحياء الذكرى الـ75 للنكبة الفلسطينية
أطلق مسؤولون فلسطينيون بمؤتمر صحفي ومسيرة مركزية وسط مدينة رام الله فاعليات إحياء الذكرى السنوية الـ75 للنكبة، حيث أكدوا فيه أن العالم لم يُهمّش مأساة الشعب الفلسطيني فقط بل قدم كل الدعم لقيام إسرائيل وتبنِّى روايتها.
الضفة.. انطلاق فاعليات إحياء الذكرى الـ75 للنكبة الفلسطينية
الضفة.. انطلاق فاعليات إحياء الذكرى الـ75 للنكبة الفلسطينية / صورة: AA
15 مايو 2023

أطلق مسؤولون فلسطينيون الاثنين فاعليات إحياء الذكرى السنوية الـ75 للنكبة، وذلك بمؤتمر صحفي في مدينة رام الله، تلاه مسيرة ومهرجان مركزي وسط المدينة.

وخلال المؤتمر الصحفي عقد بجوار ضريح الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية إن الشعب الفلسطيني يحيي "ذكرى بداية مأساة يعيشها شعبنا منذ 75 عاماً".

وأضاف اشتية أن "العالم لم يُهمِّش مأساة الشعب الفلسطيني فقط بل قدم كل الدعم لقيام إسرائيل وتبنِّى روايتها".

وتابع بأن "إسرائيل أقيمت على أنقاض 530 قرية فلسطينية هدمت، وارتكبت عصاباتها أكثر من 50 مجزرة راح ضحيتها 15 ألف شهيد من العزل".

أما عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واصل أبو يوسف فقال إن "100 ألف فلسطيني استشهدوا ومليون فلسطيني اعتقلوا منذ النكبة".

وأضاف: "اليوم يؤكد الشعب الفلسطيني أن حقه المقدس في العودة لن يسقط بالتقادم".

من ناحيتها دعت فصائل فلسطينية الاثنين الشعب الفلسطيني إلى "مواصلة النضال والالتفاف حول خيار المقاومة حتى تحرير الأرض وتحقيق العودة".

جاء ذلك في بيانات منفصلة أصدرتها الفصائل الفلسطينية بمناسبة إحياء الذكرى السنوية الـ75 للنكبة الفلسطينية.

وبهذه المناسبة قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في بيان إنه "لا شرعية ولا سيادة للاحتلال الصهيوني على أي جزء من أرضنا التاريخية المباركة".

فيما أكدت حركة "الجهاد الإسلامي" أن "المقاومة هي الوجه المشرق لشعبنا الذي يسعى لكنس الكيان عن أرضنا".

بدورها دعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين "للتمسك بكامل الحقوق التاريخية في فلسطين، ورفض التسليم بنتائج النكبة، من خلال الحفاظ على الحقوق الوطنية والقومية للشعب الفلسطيني في أرض وطنه كاملة غير منقوصة".

وفي السياق قالت حركة "المجاهدين" الفلسطينية إن "الحل المناسب الذي نؤمن به في التعامل مع العدو هو نهج المقاومة وهي خيارنا الاستراتيجي حتى يرحل الغرباء إلى حيث أتوا".

وشهد مختلف محافظات الضفة الغربية وقفات ومسيرات وفاعليات جماهيرية إحياء لذكرى النكبة، في وقت علقت فيه المؤسسات الرسمية دوام موظفيها عن انتصاف النهار لإتاحة الفرصة لهم للمشاركة في تلك الفاعليات.

وعند الساعة الواحدة تماماً بتوقيت فلسطين (10:00 ت.غ) أطلقت صافرات الإنذار لمدة 75 ثانية (بعدد سنوات النكبة) وتوقفت الحركة طوال فترة إطلاق الصافرات.

ولأول مرة تحيي الأمم المتحدة في أروقتها بمدينة نيويورك الاثنين ذكرى نكبة فلسطين عام 1948 بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

ويُطلق مصطلح "النكبة" على عملية تهجير الفلسطينيين من أراضيهم عام 1948 على يد "عصابات صهيونية مسلحة"، وهو العام الذي شهد تأسيس إسرائيل، ويحيي الفلسطينيون الذكرى بفاعليات مختلفة في 15 مايو من كل عام.

ووفق بيان للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطينية نشره الأحد فإن عدد الفلسطينيين تضاعف نحو عشر مرات منذ النكبة عام 1948، ويُقدر اليوم بنحو 14 مليوناً و300 ألف، بينهم نحو 6 ملايين و400 ألف لاجئ.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us