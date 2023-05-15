أفردت وسائل الإعلام في العالم الاثنين مساحة واسعة في أخبارها وتقاريرها للانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي شهدتها تركيا الأحد.

وأشارت كل وسائل الإعلام والصحف إلى نسبة المشاركة الكبيرة التي تجاوزت 85% وحرص الناخب التركي الكبير على التصويت.

كما لفتت إلى خوض الرئيس رجب طيب أردوغان الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، وتقدمه على منافسه مرشح المعارضة زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كليجدار أوغلو.

بريطانيا

هيئة الإذاعة البريطانية BCC عنونت خبرها حول الانتخابات بـ"يبدو أن أردوغان له اليد العليا بعد ليلة متوترة"، مشيرة أن تحالف الجمهور بقيادة أردوغان سيطر على أغلبية مقاعد البرلمان.

من جانبها كتبت صحيفة "ذا إيكونوميست" المعروفة بمنشوراتها التي تستهدف تركيا وأردوغان: "بخلاف انتصار أردوغان الحاسم، فهذه أسوأ نتيجة يمكن أن تتخيلها المعارضة في البلاد، حيث بدا كأن المعارضة دخلت الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 14 مايو/أيار بزخم قوي".

وقالت إن الانتخابات الرئاسية اتجهت إلى جولة ثانية مع حصول أردوغان على 49.4% من الأصوات، وأن مرشح تحالف الأمة كليجدار أوغلو ومنظمي استطلاعات الرأي لم يتوقعوا هذه النسبة.

بدورها ركزت صحيفة "ذا غارديان" في صفحتها الرئيسية على المشاركة الكبيرة بالانتخابات، وقالت: "تتجه الانتخابات التركية التي شهدت مشاركة كبيرة إلى جولة ثانية".

وخصصت الصحيفة الصفحتين الرابعة والخامسة بشكل كامل للحديث عن الانتخابات في تركيا.

من جهتها، عنونت صحيفة "ذا إنديبيندنت" خبرها بأن الانتخابات التركية ذهبت إلى جولة ثانية، وأفردت مساحة لجميع التصريحات التي صدرت ليلة الانتخابات.

ولفتت إلى أن مرشح تحالف "أتا" (الأجداد) سنان أوغان كان عاملاً بمنع فوز أحد المرشحين.

فرنسا

قناة "فرانس 24" بدورها، عنونت خبرها بعبارة "أردوغان وكليجدار أوغلو وجهاً لوجه: ما بقي في الذاكرة من الانتخابات بتركيا".

وأشارت إلى انتظار النتائج النهائية للانتخابات، وذكرت أن حسم الانتخابات قد يظل للجولة الثانية، مؤكدة أن أردوغان تقدم على منافسه كليجدار أوغلو بفارق 2.6 مليون صوت، مخالفاً بذلك جميع استطلاعات الرأي.

من جانبها، قالت صحيفة "فرنسا 20 دقيقة": "تتشكل جولة ثانية لا مثيل لها من أجل أردوغان في الانتخابات الرئاسية بتركيا".

أمّا صحيفة "لا كرو" فأوضحت أن أردوغان وكليجدار أوغلو يستعدان لجولة ثانية.

إيطاليا

نشرت وكالة ANSA خبراً تحت عنوان "تركيا إلى جولة ثانية.. أردوغان أقل من 50%"، ونقلت تصريحات الرئيس التركي حول عزمه احترام نتائج الجولة الثانية من الانتخابات.

بدورها قالت صحيفة La Stampa إن الرئيس أردوغان يتوجه نحو الجولة الثانية بأفضلية على منافسه كليجدار أوغلو، بحصوله على نحو 50% من الأصوات، بينما كليجدار استطاع الحصول على أكثر قليلا من 44%.

وذكرت صحيفة La Repubblica في خبر تحت عنوان "تركيا تتجه إلى جولة ثانية"، أن بعض المحللين يرجحون فوز أردوغان في الجولة الثانية.

سويسرا

صحيفة Blick قالت في خبر تحت عنوان "أردوغان مستعد للجولة الثانية من الانتخابات في تركيا" إن الرئيس التركي حقق تفوقاً معنوياً.

كما قالت صحيفة NZZ إن "ناخبي أردوغان وقفوا إلى جانبه حتى في الأزمة الاقتصادية".

بلجيكا

بدورها ذكرت صحيفة Le Soir الناطقة بالفرنسية ذات الانتشار الواسع إن حزب العدالة والتنمية حافظ على الأغلبية المطلقة في البرلمان رغم انخفاض أعداد نوابه. وتابعت: "هذا الأمر يعطي أفضلية معنوية لا يستهان بها للرئيس التركي".