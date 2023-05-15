بعد إغلاق صناديق الاقتراع مساء أمس الأحد، تحولت الأنظار مباشرة إلى معدلات التصويت في المحافظات التي ضربها زلزال 6 فبراير/شباط، وبدأ الكثيرون يتساءلون عن نتائج الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في قهرمان مرعش، أضنة، أديامان، ديار بكر، إيلازيغ، غازي عنتاب، هاتاي، قيصري، كيليس، ملاطية، عثمانية وشانلي أورفا.

كانت الانتخابات ممزوجة بحلاوة العرس الديمقراطي ​​ومرارة الكارثة في منطقة الزلزال، حيث فقد أكثر من 50 ألف شخص حياتهم. ومع ذلك، كانت نسب إقبال الناخبين عالية كما هي حال النسب في الولايات التركية الـ81 الأخرى. وأقيمت مراكز اقتراع داخل مساكن مسبقة التجهيز في المناطق المتضررة جنوبي تركيا، وسط تدابير مختلفة اتخذتها الهيئة العليا للانتخابات التركية في 11 ولاية متضررة لضمان تصويت المواطنين في أجواء سليمة ومن دون أي عوائق.

شهد صباح الأحد عودة مئات الآلاف من الأتراك الذين شرّدهم الزلزال المدمّر إلى مناطقهم استعداداً للتصويت في الانتخابات التي وصفت بـ"الحاسمة" و"التاريخية". وبينما سيّرت الأحزاب السياسية حافلات لنقل الناخبين إلى الأماكن المسجلين فيها، قدم البعض بمفردهم من المناطق التي استقروا فيها منذ أكثر من 3 أشهر على الزلزال الذي أجبر 3.3 مليون شخص على مغادرة مناطقهم إلى المدن المجاورة وبقية المدن التركية الأخرى.

وما أن بدأت عملية فرز الأصوات بعد إغلاق الصناديق تمام الساعة 17:00، حتى بدأت النتائج تظهر على الشاشات تباعاً. وحسب آخر النتائج، لم يتغير تفضيل الناخبين في منطقة الزلزال، إذ جدّد معظم مواطني المنطقة المنكوبة ثقتهم بالرئيس أردوغان وتحالف الشعب من خلفه.

تجديد الثقة

على الرغم من الدمار الهائل والخسائر المادية والمعنوية الكبيرة التي خلفها زلزال العصر، فإن ردة فعل حكومة الرئيس أردوغان كانت سريعة وفعالة، إذ سخّر الرئيس أردوغان كل موارد الحكومة لمساعدة منكوبي الزلزال ونشرَ وزراءه وكبار المسؤولين على المناطق المتضررة للعمل على حل المشاكل فورياً من خلال تواصلهم المباشر مع السكان.

وأعلن أردوغان مطلع الشهر الماضي أن الحكومة تنشئ 650 ألف شقة سكنية في المناطق المنكوبة بسبب كارثة الزلزال. وأشار إلى أن الحكومة تستهدف تسليم 319 ألف منزل إلى أصحابها في غضون عام.

ولم يكتف أردوغان بتقديم الوعود وحسب، بل باشر على الفور بتقديم المنح المالية العاجلة للمنكوبين وبناء الملاجئ المؤقتة. وفي حين قام بوضع أساسات عدد كبير من المساكن والمستشفيات والمدارس في الولايات المتضررة، سلّم مطلع أبريل/نيسان مفاتيح 1164 شقة إلى أصحابها ضمن مشاريع الإسكان الجماعي التي تنفذها إدارة "توكي" للإسكان الجماعي (حكومية).

الإجراءات الحكومية الفورية والمباشرة والمكثفة، فضلاً عن حضور أردوغان ووزرائه ومساعديه طوال الأشهر الثلاثة الماضية في المنطقة وتواصلهم مع السكان من أجل إيجاد الحلول السريعة لمشاكلهم، عزّز الثقة بين المواطنين والحكومة، وبالتالي لم تغير الزلازل من ثقتهم التي جددوها مرة أخرى بالرئيس أردوغان.

الحفاظ على الصدارة

وسط إقبال كبير على التصويت، توجّه سكان الولايات التركية المتضررة من الزلزال إلى صناديق الاقتراع، صباح الأحد، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية. وحسب معطيات وكالة الأناضول، نجد أنه لم يتغير تفضيل الناخبين في منطقة الزلزال، فكما هي العادة في جميع الانتخابات منذ عام 2002، حصد الرئيس أردوغان وحزب العدالة والتنمية أغلبية الأصوات. إليكم نسب التصويت بالانتخابات الرئاسية في الولايات الـ11 المنكوبة:

1- قهرمان مرعش

رجب طيب أردوغان: 71.88%

كمال كليجدار أوغلو: 22.20%

سنان أوغان: 5.50%

محرم إنجه: 0.42%

2- غازي عنتاب

رجب طيب أردوغان: 59.79%

كمال كليجدار أوغلو: 34.59%

سنان أوغان: 5.18%

محرم إنجه: 0.41%

3- شانلي أورفا

رجب طيب أردوغان: 62.01%

كمال كليجدار أوغلو: 36.06%

سنان أوغان: 1.59%

محرم إنجه: 0.34%

4- ديار بكر

رجب طيب أردوغان: 26.48%

كمال كليجدار أوغلو: 71.95%

سنان أوغان: 1.26%

محرم إنجه: 0.31%

5- أضنة

رجب طيب أردوغان: 43.92%

كمال كليجدار أوغلو: 50.89%

سنان أوغان: 4.81%

محرم إنجه: 0.38%

6- أديامان

رجب طيب أردوغان: 66.20%

كمال كليجدار أوغلو: 31.24%

سنان أوغان: 2.18%

محرم إنجه: 0.38%

7- عثمانية

رجب طيب أردوغان: 62.31%

كمال كليجدار أوغلو: 30.74%

سنان أوغان: 6.41%

محرم إنجه: 0.54%

8- كيليس

رجب طيب أردوغان: 65.55%

كمال كليجدار أوغلو: 26.96%

سنان أوغان: 6.81%

محرم إنجه: 0.68%

9- ملاطية

رجب طيب أردوغان: 69.39%

كمال كليجدار أوغلو: 27.02%

سنان أوغان: 3.25%

محرم إنجه: 0.34%

10- إيلازيغ

رجب طيب أردوغان: 67.18%

كمال كليجدار أوغلو: 28.21%

سنان أوغان: 4.31%

محرم إنجه: 0.30%

11- هاطاي

رجب طيب أردوغان: 48.03%

كمال كليجدار أوغلو: 48.07%

سنان أوغان: 3.57%

محرم إنجه: 0.33%