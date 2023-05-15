سياسة
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أردوغان: الديمقراطية والشعب التركي هما الفائزان بغض النظر عن النتيجة
أبدى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان احترامه للإرادة الوطنية بصناديق الاقتراع، وأكد أن الفائز الأول في الانتخابات هو الديمقراطية والشعب التركي.
أردوغان: الديمقراطية والشعب التركي هما الفائزان بغض النظر عن النتيجة
أردوغان يعرب عن احترامه للإرادة الشعبية في صناديق الاقتراع / صورة: AA
15 مايو 2023

أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الاثنين عن احترامه للإرادة الوطنية التي تجلت في صناديق الاقتراع.

وقال أردوغان في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: "سنخرج منتصرين من الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية التي ستجري يوم 28 مايو/أيار الجاري بزيادة نسبة الأصوات التي حصلنا عليها في 14 مايو، ونأمل أن نحقق نجاحاً تاريخياً".

وأوضح أردوغان أن حسم الانتخابات الرئاسية تأجل إلى الجولة الثانية بفارق أقل من نصف بالمئة.

وأضاف قائلاً: "انتخابات 14 مايو تعد واحدة من أكثر الانتخابات التي حظيت بإقبال شعبي كبير بتاريخنا، وجرت بأجواء عرس يليق بديمقراطيتنا بفضل حكمة وفراسة شعبنا".

وأردف: "شعبنا دافع عن إرادته الحرة رغم محاولة هندسة السياسة في بلدنا من قبل (تنظيم PKK الإرهابي) وتنظيم غولن الإرهابي ومنصات التواصل الاجتماعي وأغلفة المجلات الأجنبية".

واستطرد: "بغض النظر عن نتيجتها، فإن الفائز في انتخابات 14 مايو هو الديمقراطية التركية والشعب التركي برمته".

وأشار إلى أن الشعب التركي أظهر توجهاً كبيراً تجاه شخصه بـ49.51%، ولتحالف الجمهور أيضاً في البرلمان التركي.

واستطرد: "مع النضج الذي ظهر يوم أمس، أكدت تركيا أنها واحدة من البلدان ذات الثقافة الديمقراطية الأكثر تقدماً في العالم".

وشهدت تركيا الأحد انتخابات رئاسية وبرلمانية، حيث تنافس في الرئاسية كل من مرشح تحالف الجمهور الرئيس رجب طيب أردوغان، ومرشح تحالف الأمة زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كليجدار أوغلو، ومرشح تحالف "أتا" (الأجداد) سنان أوغان.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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