أعربت الأمم المتحدة، الاثنين، عن شكرها للحكومة التركية على جهودها في مبادرة شحن الحبوب عبر البحر الأسود.

جاء ذلك على لسان وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، مارتن غريفيث، خلال كلمة في جلسة بمجلس الأمن الدولي حول الأوضاع الإنسانية في أوكرانيا.

وأوضح غريفيث أن الخسائر المدنية في أوكرانيا وصلت إلى أعلى مستوى في الأشهر الأخيرة مع خروج البلاد من شتاء قاسٍ.

وأضاف أن عدد الضحايا المدنيين وصل إلى 23 ألفاً و600 منذ 24 فبراير/شباط 2022 وفق المفوضية السامية لحقوق الإنسان، مع احتمال أن يكون هذا الرقم "أعلى بكثير".

وشدد المسؤول الأممي على أن "الآثار الإنسانية للهجوم الروسي على أوكرانيا كانت هائلة"، وأن الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني والشركاء مستمرون بتقديم المساعدات المنقذة للحياة.

وفي إشارة إلى تلقي نحو 3.6 مليون شخص مساعدات إنسانية بالربع الأول من هذا العام بأوكرانيا، أكد غريفيث أنهم يواجهون بعض العقبات في إيصال المساعدات وأنه توجد حاجة إلى "مزيد".

وقال غريفيث إن المنتجات الغذائية المصدرة في إطار مبادرة شحن الحبوب عبر البحر الأسود تواصل تقديم مساهمة مهمة للغاية في الأمن الغذائي العالمي.

وأشار غريفيث إلى تصدير أكثر من 30 مليون طن من البضائع بأمان من المواني الأوكرانية بفضل المبادرة، وأشار إلى أن 55% منها تصل إلى البلدان النامية و6% تصل إلى أقل البلدان نمواً.

وأوضح أن أسعار الحبوب العالمية انخفضت بنسبة 20% خلال الأشهر الـ12 الأخيرة، وفق أحدث بيانات منظمة الأغذية والزراعة (فاو) ومقرها روما.

وقال: "هذا تقدم لا يمكن إنكاره، ولكن يتعين فعل مزيد".

وأكد إجراء مباحثات مكثفة في الأسابيع الأخيرة ضمن جهود تمديد مبادرة شحن الحبوب وتطويرها، قائلا: "إن استمرار مبادرة شحن حبوب عبر البحر الأسود يستحوذ على أهمية كبيرة، وندعو جميع الأطراف للوفاء بالتزاماتهم".

ولافتاً إلى استضافة تركيا في مدينة إسطنبول مباحثات تمديد المبادرة، قال المسؤول الأممي: "نود أن نشكر الحكومة التركية على ما تبذله من طاقة وجهد لمبادرة الحبوب".

وفي 22 يوليو/تموز 2022 شهدت إسطنبول توقيع "وثيقة مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من المواني الأوكرانية" بين تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة.

وتضمنت الاتفاقية تأمين صادرات الحبوب العالقة في المواني الأوكرانية على البحر الأسود (شرق أوروبا) لمعالجة نقص الغذاء العالمي الذي ينذر بكارثة إنسانية.

ومن المقرر أن ينتهي العمل باتفاقية تصدير الحبوب في 18 مايو/أيار الجاري، فيما تبحث الأطراف المعنية سبل تمديدها.