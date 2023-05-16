سياسة
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واشنطن: تركيا تتمتع بتقليد ديمقراطي عريق يدعو إلى الفخر
قال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية تعليقاً على الانتخابات التركية، إن تركيا "تتمتع بتقليد ديمقراطي عريق".
واشنطن: تركيا تتمتع بتقليد ديمقراطي عريق يدعو إلى الفخر
أكد باتيل أن الولايات المتحدة وتركيا حليفان منذ زمن بعيد، وتربطهما "علاقات متجذرة" AA / AA
16 مايو 2023

قال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، فيدانت باتيل، الاثنين، إن تركيا "تتمتع بتقليد ديمقراطي عريق".

جاء ذلك في مؤتمر صحفي بالعاصمة واشنطن، في معرض ردّه على سؤال مراسل وكالة الأناضول حول الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التركية، الأحد.

وأكد باتيل أن الولايات المتحدة وتركيا حليفان منذ زمن بعيد، وتربطهما "علاقات متجذرة"، مضيفاً: "نواصل متابعة الانتخابات في تركيا وبشكل عام نهنئ الشعب التركي على مشاركته الواسعة، كما نهنئ البرلمان الجديد، وسنعمل مع الفائز".

وقال: "تركيا تتمتع بتقليد ديمقراطي عريق يدعو للافتخار، ونحن على ثقة بأن السلطات التركية ستكمل المرحلة التالية من الانتخابات الرئاسية وفقاً لقوانين البلاد والتزامات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وتحالفات الناتو".

وشهدت تركيا، الأحد، انتخابات رئاسية وبرلمانية، إذ تنافس في الرئاسية كل من الرئيس رجب طيب أردوغان، ومرشح تحالف الأمة زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كليجدار أوغلو، ومرشح تحالف "أتا" (الأجداد) سنان أوغان.

والاثنين، أعلن رئيس الهيئة العليا للانتخابات في تركيا أحمد ينار، إجراء الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في 28 مايو/أيار الجاري، لعدم حصول أي مرشح على أكثر من 50% من الأصوات.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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