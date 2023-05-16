عقدت اللجنة التنفيذية المركزية لحزب العدالة والتنمية التركي، الاثنين، اجتماعاً برئاسة زعيم الحزب الرئيس رجب طيب أردوغان، في العاصمة أنقرة.

وناقش الاجتماع نتائج الانتخابات البرلمانية والرئاسية الأخيرة التي شهدتها تركيا أول أمس الأحد.

كما تطرّق الاجتماع الذي انعقد بعيداً عن وسائل الإعلام واستغرق 3 ساعات، إلى التحضيرات اللازمة للجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية يوم 28 مايو/أيار الجاري.

وشهدت تركيا، الأحد، انتخابات رئاسية وبرلمانية، إذ تنافس في الرئاسية كل من الرئيس رجب طيب أردوغان، ومرشح تحالف الأمة زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كليجدار أوغلو، ومرشح تحالف "أتا" (الأجداد) سنان أوغان.

والاثنين، أعلن رئيس الهيئة العليا للانتخابات في تركيا أحمد ينار رسمياً إجراء الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في 28 مايو/أيار الجاري، لعدم حصول أي مرشح على أكثر من 50% من الأصوات.​​​​​​​