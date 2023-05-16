سياسة
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شركة تركيّة تطور تطبيقاً لمحاكاة الزلازل بالذكاء الصناعي
طورّت شركة "بيتس" لتكنولوجيا الدفاع والفضاء التركية، تطبيقاً باستخدام الذكاء الاصطناعي لمحاكاة الزلازل والاستجابة السريعة لحالات الطوارئ.
شركة تركيّة تطور تطبيقاً لمحاكاة الزلازل بالذكاء الصناعي
الشركة تعمل حالياً على إعداد سيناريوهات مختلفة تتعلق بزلزال إسطنبول المحتمل حال وقوعه AA / AA
16 مايو 2023

نجحت شركة "بيتس BITES" لتكنولوجيا الدفاع والفضاء التركية، في تطوير تطبيق باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي لمحاكاة الزلازل وحالات الطوارئ، يمكّن المختصين من اختبار سيناريوهات الكوارث والاستعداد لها.

وطورت "بيتس" بالتعاون مع شركة "أسيلسان" التركية للصناعات الدفاعية (ASELSAN)، تطبيق محاكاة يسمح لمسؤولي المؤسسات العامة والخاصة بإعداد سيناريوهات للزلازل وحالات الطوارئ، والتدرب على الإجراءات والتدابير الاستثنائية للتعامل معها والتحقق من جاهزية خطط الطوارئ، وفق وكالة الأناضول.

كما يتيح التطبيق خدمة التحقق من استجابة التدابير والخطط المعدة للكوارث واختبار سيناريوهات مختلفة في حالات الطوارئ، إضافة إلى توجيه فرق الإنقاذ إلى المناطق المتضررة في أقرب وقت، وتقديم الاستجابة لضحايا الزلزال بمستوى عالٍ من التنسيق، وتقليل الخسائر من خلال العمل بسرعة وفاعلية أكبر.

من جانبه، قال مدير عام "بيتس" أوغور جوشقن، إن ابتكار وتطوير تطبيق محاكاة للزلازل وحالات الطوارئ كان "ثمرة 20 عاماً من العمل في المجال"، مضيفاً أن الشركة تتابع عن كثب التطورات الجارية في تقنيات "الميتافيرس"، حيث سبق أن ابتكرت تطبيقات محاكاة لصالح الصناعات الدفاعية التركية، وفي مقدمتها تطبيقات "اللعبة الحقيقية" و"سيناريو الحرب والتخطيط".

وفيما يتعلق بزلزال إسطنبول المحتمل، قال رئيس مجموعة تقنيات الألعاب وبرمجيات التطبيق في "بيتس" جغطاي جليك، إن الشركة تعمل حالياً على إعداد سيناريوهات مختلفة تتعلق بالكارثة حال وقوعها.

وأضاف أن "الشركة تجري اختبارات استجابة في جميع أنحاء تركيا، للتأكد من جاهزية فرق الإنقاذ والفرق الطبية لتنفيذ المهام الموكلة إليها، إضافة إلى اختبار وسائط الدعم اللوجستي وإمكانية وصول الفرق في الوقت المحدد".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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