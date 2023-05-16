سياسة
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أردوغان: انتخابات 28 مايو بشرى لرؤية "قرن تركيا"
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: "سنقيّم الأيام القادمة بشكل أفضل ومثمر أكثر، وبإذن الله سنجعل يوم 28 مايو بشرى لرؤية قرن تركيا".
أردوغان: انتخابات 28 مايو بشرى لرؤية "قرن تركيا"
"قرن تركيا" هي رؤية أعلنها الرئيس أردوغان في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وتتضمن برامج وأهداف الجمهورية في المئوية الجديدة AA 
16 مايو 2023

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، إن الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية التي ستجرى يوم 28 مايو/أيار الجاري، ستكون بمثابة بشرى لرؤية "قرن تركيا".

وأوضح عبر حسابه على تويتر، أن تحالف الشعب (بقيادة حزب العدالة والتنمية)، خرج من الامتحان الأول للانتخابات الرئاسية والبرلمانية ناصع البياض.

وأضاف الرئيس أردوغان: "سنقيّم الأيام القادمة بشكل أفضل ومثمر أكثر، وبإذن الله سنجعل يوم 28 مايو بشرى لرؤية قرن تركيا".

و"قرن تركيا"، رؤية أعلنها الرئيس أردوغان في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وتتضمن برامج وأهداف الجمهورية في المئوية الجديدة.

وتابع: "كافحنا دون الرضوخ للاستفزازات والضغوط، ودون استسلام في مواجهة الصعوبات، وإنني أتقدم بالشكر لكل من ساهم في هذا العمل الشاق وبذل جهوداً وتضحيات، وأشكر الله ألف مرة لأنه منحني رفقاء مثلكم".

وذكر الرئيس التركي أن الوقت حان لتتويج النجاح الذي تحقق في انتخابات 14 مايو، بفوز أكبر، لافتاً إلى أن الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية ستعقد بعد يوم واحد من الذكرى السنوية الـ63 لانقلاب 27 مايو.

واستطرد: "تحالف الشعب وضع الإرادة الوطنية وحب خدمة الوطن والشعب في قلب سياسته، لا يسعنا أن نعبر عن شكرنا لشعبنا الذي دعمنا وتحدى الدبابات من أجل هذه القضية، إلا من خلال العمل بجدية أكبر وبذل المزيد من الجهود".

وأشار إلى أن الشعب ينتظر من تحالف الجمهور مزيداً من العمل والإجراءات التي من شأنها تحقيق آماله وتطلعاته.

وأكمل الرئيس أردوغان بأن "المتضررين من الزلزال ينتظرون منّا مداواة جراحهم في أقرب وقت ممكن".

وشهدت تركيا، الأحد، انتخابات رئاسية وبرلمانية، إذ تنافس في الرئاسية كل من الرئيس رجب طيب أردوغان، ومرشح تحالف الأمة زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كليجدار أوغلو، ومرشح تحالف "أتا" (الأجداد) سنان أوغان.

والاثنين، أعلن رئيس الهيئة العليا للانتخابات في تركيا أحمد ينار رسمياً إجراء الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في 28 مايو/أيار الجاري، لعدم حصول أي مرشح على أكثر من 50% من الأصوات.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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