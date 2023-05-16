كشفت النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية التركية استمرار احتفاظ تحالف الشعب بقيادة الرئيس أردوغان بمقاعد البرلمان بعد حصوله على 322 مقعداً.

ومع إعلان النتائج الأولية التي جاءت بـ600 نائب للدورة الثامنة والعشرين للبرلمان التركي تصدرت أسماء عدد من المشاهير والممثلين الأتراك الذين سيكونون نواباً عن تحالف الشعب في الفترة المقبلة. إليكم في هذا التقرير أبرز هذه الأسماء:

1- سيدا ساريباش

تُعَدّ ملكة الجمال السابقة سيدا ساريباش من الأسماء الأكثر لفتاً للانتباه في قائمة حزب العدالة والتنمية لعام 2023. ووفقاً للنتائج الأولية أصبحت عارضة الأزياء وملكة الجمال السابقة نائبة عن حزب العدالة والتنمية لتمثيل ولاية أيدن.

وسبق لملكة جمال تركيا السابقة أن شغلت منصب عضو مجلس بلدية أيدن في حزب العدالة والتنمية بين عامي 2014 و2018، وكذلك كانت رئيسة لفرع المرأة في الحزب في الولاية في الفترة بين 2016 و2018.

وسيدا ساريباش، التي اختيرت لتكون "ملكة جمال فيت تركيا" (Veet Türkiye Güzeli) في مسابقة ملكة جمال تركيا عام 2006، أكملت دراستها الجامعية في إدارة الأعمال في جامعة غازي واقتصادات العمل في جامعة الأناضول، ودرجة الماجستير في علم الاجتماع.

2- بهادير ينيشهيرلي أوغلو

وفقاً للنتائج الأولية، انتُخب الممثل والكاتب والمحامي الشهير بهادير ينيشهيرلي أوغلو، الذي كان أول مرشح برلماني على قائمة حزب العدالة والتنمية في ولاية مانيسا لخوض الانتخابات البرلمانية الـ28 التي أجريت في 14 مايو/أيار الجاري.

وتلقى الجمهور بفرح خبر انتخاب الممثل والكاتب الشهير بهادير ينيشهيرلي أوغلو، الذي نال استحساناً كبيراً لدوره كـ"تحسين باشا" في المسلسل التليفزيوني "السلطان عبد الحميد"، بالإضافة إلى هويته الفنية والثقافية وآرائه السياسية.

3- يوجيل أرزن

وحصل الموسيقار المشهور يوجيل أرزن على مقعد في البرلمان التركي عن حزب العدالة والتنمية عن دائرة إسطنبول الثالثة، إذ كان المرشح الرابع عشر في ترتيب قائمة حزب العدالة والتنمية.

وُلد يوجيل أرزن في أضنة عام 1970، وهو موسيقي وعازف بيانو عمل مع عديد من الأسماء الشهيرة. وساهم في تلحين وعزف نحو 150 أغنية بين التراثية الشعبية والتاريخية والحديثة، وكذلك الأغاني الخاصة بالأطفال ومسرحياتهم.

4- ألباي أوزالان

وفاز لاعب كرة القدم التركي السابق ألباي أوزالان مجدداً في الانتخابات، ليكون نائباً عن حزب العدالة والتنمية عن ولاية إزمير للمرة الثانية. وقد سبق لأوزلان أن مثَّل الحزب في البرلمان التركي خلال دورته الـ27.

وفهمي ألباي أوزالان من مواليد 29 مايو/أيار 1973 في إزمير، وهو لاعب كرة قدم ومدرب تركي سابق.

وخلال مسيرته الرياضية لعب مع كبرى الفرق التركية مثل بشيكتاش وفيناربهتشة، ولعب مع فريق أستون فيلا على الصعيد الأوروبي. كما لعب بعد ذلك مع كبرى الفرق في كوريا الجنوبية واليابان.

5- صافيت سنجاكلي

وفقاً للنتائج الأولية، نجح لاعب كرة القدم السابق صافيت سنجاكلي في دخول البرلمان التركي عن حزب الحركة القومية، حليف أردوغان الرئيسي في تحالف الشعب.

وفاز سنجاكلي مجدداً بالسباق في مسقط رأسه وخرج من صناديق الاقتراع بعد أن كان النائب الأول لحزب الحركة القومية عن ولاية كوجالي.