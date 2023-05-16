سياسة
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إيران ترفض بشدةٍ الاتهامات الأمريكية بتهديد أمن الملاحة في الخليج
أعلن متحدث وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني رفض بلاده التام للاتهامات الأمريكية الموجهة إليها بزعزعة أمن الملاحة في الخليج.
إيران ترفض بشدةٍ الاتهامات الأمريكية بتهديد أمن الملاحة في الخليج
رفضت الخارجية الإيرانية الاتهامات الأمريكية لها، مشددة على أن إيران هي البلد الأكثر فاعلية في حفظ الأمن في الخليج. / Others
16 مايو 2023

أعلنت إيران الثلاثاء رفضها الشديد للاتهامات التي وجهتها إليها الولايات المتحدة الأمريكية بزعزعة أمن الملاحة البحرية في الخليج العربي ومضيق هرمز.

جاء ذلك على لسان ناصر كنعاني متحدث وزارة الخارجية الإيرانية، رداً على تصريحات لمتحدث مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي، ذكر فيها أن طهران تهدد أمن الملاحة البحرية في الخليج العربي ومضيق هرمز.

وقال كنعاني إن الاتهامات الأمريكية "لا أصل لها"، مشدداً على رفض بلاده "مثل هذه الهراءات"، لافتاً إلى أن الولايات المتحدة كانت على مرّ أعوام طويلة سبباً في "انعدام الاستقرار والأمن" في الخليج العربي، بسبب سياساتها "التدخلية والمدمرة".

وأوضح أن الولايات المتحدة تتصرف بشكل منافٍ للقوانين البحرية الدولية في المنطقة، وتصادر شحنات النفط الإيرانية وتهدد أمن الملاحة، ثم تلقي بالتهم على إيران، مشدداً على أن إيران هي "البلد الأكثر فاعلية" في تأمين الملاحة البحرية والعبور الآمن في الخليج العربي ومضيق هرمز.

فيما أوضح بيان لوزارة الخارجية الإيرانية أن "إجراء إيران الأخير في توقيف سفينتين في الخليج جرى بحكم قضائي وبسبب انتهاكهما لقوانين وقرارات الملاحة الدولية". وشدد على أن "استمرار وجود القوات العسكرية الأجنبية في مياه الخليج هو ما يهدد أمن الملاحة في المنطقة".

والجمعة الماضي، صرح جون كيربي بأن أمريكا ستعزز ‏وضعها العسكري في الخليج بسبب التدخلات الإيرانية في النشاط البحري التجاري، مشدداً على أن وزارة الدفاع الأمريكية ستقوم بسلسلة من التحركات لتعزيز موقفها الدفاعي في الخليج العربي.

وشدد كيربي في الوقت نفسه على أن "أمريكا لا تسعى للتصعيد أو الصراع مع إيران".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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