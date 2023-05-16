سياسة
4 دقيقة قراءة
البرلمان التركي الجديد.. تحالف الشعب يتصدر المدن الكبرى ويحتفظ بالأغلبية
تعرّف التحالفات التي تشكّل البرلمان التركي الجديد وعدد المقاعد التي حصلت عليها الأحزاب التركية المنتخبة.
البرلمان التركي الجديد.. تحالف الشعب يتصدر المدن الكبرى ويحتفظ بالأغلبية
تصدُّر مرشحي حزب العدالة والتنمية وتحالف الشعب قائمة الفائزين بمقاعد البرلمان التركي في المدن الكبرى. / صورة: AA
16 مايو 2023

تُظهِر النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية التركية تقدُّم تحالف الشعب واحتفاظه بالأغلبية البرلمانية، بعد حصول حزب العدالة والتنمية على 267 مقعداً، وحزب الحركة القومية على 50 مقعداً، فيما حصل حزب الرفاه الجديد لأول مرة على 5 مقاعد، ليكون نصيب التحالف 322 مقعداً من أصل 600 يتكون منها البرلمان التركي.

ويتكون تحالف الشعب الذي فاز بالأغلبية البرلمانية من أحزاب (العدالة والتنمية، حزب الحركة القومية، الرفاه من جديد، الوحدة الكبرى).

وذهبت بقية المقاعد لتحالف الأمة المكوّن من حزب الشعب الجمهوري والحزب الجيد بعدد مقاعد وصل إلى 213 مقعداً، وتحالف الكدح والحريات المكون من حزبي اليسار الأخضر والعمال التركي بحصوله على 65 مقعداً.

تحالف الشعب في صدارة المدن الكبرى

تصدَّر مرشحو حزب العدالة والتنمية وتحالف الشعب قائمة الفائزين بمقاعد البرلمان التركي في المدن الكبرى، وتحديداً في مدينة إسطنبول بمناطقها الانتخابية الثلاث، والعاصمة أنقرة.

في إسطنبول تصدَّر تحالف الشعب المدينة بعد أن حصل حزب العدالة والتنمية على 40 مقعداً، وحزب الحركة القومية على 5 مقاعد، وحزب الرفاه الجديد على 3 مقاعد، ليكون إجمالي ما حصل عليه التحالف 48 مقعداً.

وفي العاصمة أنقرة تصدّر العدالة والتنمية المدينة بحصوله على 15 مقعداً، وحصل شريكه في التحالف حزب الحركة القومية على 3 مقاعد ليكون إجمالي ما حصل عليه التحالف 18 مقعداً.

وتصدَّر تحالف الشعب قائمة الفائزين في ولاية بورصة بعد أن حصل على 10 مقاعد، فيما حصل حليفه الحركة القومية على مقعدين ليكون إجمالي ما حصل عليه التحالف 12 مقعداً.

وفي مدينة أضنة تصدَّر تحالف الشعب بحصوله على 44.57% من أصوات الناخبين.

بالانتقال إلى منطقة وسط الأناضول، اكتسح تحالف الشعب مدينة قونية كبرى مدن الأناضول بحصوله على 12 مقعداً، والنسبة الأعلى من الأصوات.

وفي مدينة شانلي أورفة كبرى مدن جنوب شرقي تركيا، حصل حزب العدالة والتنمية على 8 مقاعد، فيما حصل شريكه الحركة القومية على مقعد واحد ليصل ما حصل عليه تحالف الشعب 9 مقاعد محتلاً المرتبة الأولى.

منطقة الزلازل.. العدالة والتنمية وتحالف الشعب أولاً

تصدّر تحالف الشعب وحزب العدالة والتنمية غالبية الولايات التي ضربها زلزال قهرمان مرعش في 6 فبراير/شباط الماضي، ففي مركز الزلزال مدينة قهرمان مرعش حصل تحالف الشعب على 70.87% من أصوات الناخبين بواقع 6 مقاعد من أصل 8.

وفي غازي عنتاب كبرى الولايات التي ضربتها الزلازل حصل تحالف الشعب على 59.40% من أصوات الناخبين بواقع 9 مقاعد، محتلاً المرتبة الأولى، وفي هطاي أكثر ولايات الزلازل تضرراً تصدر تحالف الشعب المدينة بحصوله على 48.81% من أصوات الناخبين، فيما تصدر العدالة والتنمية قائمة الأحزاب في الولاية بحصوله على 33.81% من أصوات الناخبين.

وفي بقية الولايات حصل تحالف الشعب على غالبية الأصوات، بدءاً من ولاية ملاطية التي حصل فيها التحالف على 68.64% من الأصوات، وفي أديمان حصل على 62.41%، وفي عثمانية حصل على 64.21%، كما حصل التحالف على 69.22% من الأصوات في ولاية كيليس، وفي ولاية ألازيغ التي تأثرت بالزلازل حصل تحالف الشعب على 55.92% من أصوات الناخبين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us