تُظهِر النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية التركية تقدُّم تحالف الشعب واحتفاظه بالأغلبية البرلمانية، بعد حصول حزب العدالة والتنمية على 267 مقعداً، وحزب الحركة القومية على 50 مقعداً، فيما حصل حزب الرفاه الجديد لأول مرة على 5 مقاعد، ليكون نصيب التحالف 322 مقعداً من أصل 600 يتكون منها البرلمان التركي.

ويتكون تحالف الشعب الذي فاز بالأغلبية البرلمانية من أحزاب (العدالة والتنمية، حزب الحركة القومية، الرفاه من جديد، الوحدة الكبرى).

وذهبت بقية المقاعد لتحالف الأمة المكوّن من حزب الشعب الجمهوري والحزب الجيد بعدد مقاعد وصل إلى 213 مقعداً، وتحالف الكدح والحريات المكون من حزبي اليسار الأخضر والعمال التركي بحصوله على 65 مقعداً.

تحالف الشعب في صدارة المدن الكبرى

تصدَّر مرشحو حزب العدالة والتنمية وتحالف الشعب قائمة الفائزين بمقاعد البرلمان التركي في المدن الكبرى، وتحديداً في مدينة إسطنبول بمناطقها الانتخابية الثلاث، والعاصمة أنقرة.

في إسطنبول تصدَّر تحالف الشعب المدينة بعد أن حصل حزب العدالة والتنمية على 40 مقعداً، وحزب الحركة القومية على 5 مقاعد، وحزب الرفاه الجديد على 3 مقاعد، ليكون إجمالي ما حصل عليه التحالف 48 مقعداً.

وفي العاصمة أنقرة تصدّر العدالة والتنمية المدينة بحصوله على 15 مقعداً، وحصل شريكه في التحالف حزب الحركة القومية على 3 مقاعد ليكون إجمالي ما حصل عليه التحالف 18 مقعداً.

وتصدَّر تحالف الشعب قائمة الفائزين في ولاية بورصة بعد أن حصل على 10 مقاعد، فيما حصل حليفه الحركة القومية على مقعدين ليكون إجمالي ما حصل عليه التحالف 12 مقعداً.

وفي مدينة أضنة تصدَّر تحالف الشعب بحصوله على 44.57% من أصوات الناخبين.

بالانتقال إلى منطقة وسط الأناضول، اكتسح تحالف الشعب مدينة قونية كبرى مدن الأناضول بحصوله على 12 مقعداً، والنسبة الأعلى من الأصوات.

وفي مدينة شانلي أورفة كبرى مدن جنوب شرقي تركيا، حصل حزب العدالة والتنمية على 8 مقاعد، فيما حصل شريكه الحركة القومية على مقعد واحد ليصل ما حصل عليه تحالف الشعب 9 مقاعد محتلاً المرتبة الأولى.

منطقة الزلازل.. العدالة والتنمية وتحالف الشعب أولاً

تصدّر تحالف الشعب وحزب العدالة والتنمية غالبية الولايات التي ضربها زلزال قهرمان مرعش في 6 فبراير/شباط الماضي، ففي مركز الزلزال مدينة قهرمان مرعش حصل تحالف الشعب على 70.87% من أصوات الناخبين بواقع 6 مقاعد من أصل 8.

وفي غازي عنتاب كبرى الولايات التي ضربتها الزلازل حصل تحالف الشعب على 59.40% من أصوات الناخبين بواقع 9 مقاعد، محتلاً المرتبة الأولى، وفي هطاي أكثر ولايات الزلازل تضرراً تصدر تحالف الشعب المدينة بحصوله على 48.81% من أصوات الناخبين، فيما تصدر العدالة والتنمية قائمة الأحزاب في الولاية بحصوله على 33.81% من أصوات الناخبين.

وفي بقية الولايات حصل تحالف الشعب على غالبية الأصوات، بدءاً من ولاية ملاطية التي حصل فيها التحالف على 68.64% من الأصوات، وفي أديمان حصل على 62.41%، وفي عثمانية حصل على 64.21%، كما حصل التحالف على 69.22% من الأصوات في ولاية كيليس، وفي ولاية ألازيغ التي تأثرت بالزلازل حصل تحالف الشعب على 55.92% من أصوات الناخبين.