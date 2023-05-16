سياسة
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قصف متواصل.. الاشتباكات بين الجيش والدعم السريع بالسودان تدخل شهرها الثاني
تواصلت اشتباكات عنيفة بالأسلحة الثقيلة وقصف مدفعي في الخرطوم، بينما تدخل المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شهرها الثاني.
قصف متواصل.. الاشتباكات بين الجيش والدعم السريع بالسودان تدخل شهرها الثاني
تدخل اشتباكات السودان شهرها الثاني على التوالي مع معاناة إنسانية يفاقمها نقص الوقود والخبز والكهرباء وشح المياه. / صورة: Reuters
16 مايو 2023

تواصلت، الثلاثاء، اشتباكات عنيفة بالأسلحة الثقيلة وقصف مدفعي في العاصمة الخرطوم، مع دخول المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شهرها الثاني.

وأفاد شهود عيان بأنه منذ الصباح الباكر تشهد أحياء الصحافة والامتداد والعشرة وجبرة (جنوب الخرطوم) وأركويت والطائف والمعمورة قصفاً مدفعياً مكثفاً، وفق حديثهم لوكالة الأناضول.

وأضاف الشهود أن دويّ المدافع القوي أثار الذعر والهلع بين المواطنين خشية سقوط القذائف على البيوت.

كما تجري مواجهات عنيفة بين الجيش والدعم السريع بالأسلحة الثقيلة والخفيفة، بمنطقة الكدرو القريبة من جسر الحلفايا الرابط بين مدينتي بحري وأم درمان، مع تحليق مكثف للطيران الحربي، وفق الشهود.

وتدخل اشتباكات السودان شهرها الثاني على التوالي مع معاناة إنسانية يفاقمها نقص الوقود والخبز والكهرباء وشح المياه، واستمرار حالة النزوح من مناطق القتال.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلنت نقابة أطباء السودان مقتل 822 مدنياً منذ بدء الاشتباكات، ونزوح ما يفوق 936 ألفاً، بينما قالت إحصائية أممية في 12 مايو/أيار الحالي أن "200 ألف سوداني عبروا الحدود إلى الدول المجاورة هرباً من القتال".

ومنذ 15 أبريل/نيسان، تشهد عدة ولايات بالسودان اشتباكات واسعة بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، والدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي"، يتبادل فيها الجانبان الاتهامات بالمسؤولية عن اندلاعها عقب توجه قوات لكل منهما إلى السيطرة على مراكز تابعة للآخر.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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