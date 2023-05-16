سياسة
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تصويت الخارج بالجولة الثانية من الانتخابات التركية  يبدأ 20 مايو
قالت وزارة الخارجية التركية إن التصويت في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في 73 دولة في الخارج سيبدأ 20 مايو/أيار الجاري.
تصويت الخارج بالجولة الثانية من الانتخابات التركية  يبدأ 20 مايو
تصويت الخارج في الجولة الثانية من الانتخابات التركية يبدأ 20 مايو / صورة: AA
16 مايو 2023

أعلنت وزارة الخارجية التركية أن التصويت في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية ستنطلق في الخارج يوم 20 مايو/أيار الجاري.

وقالت الخارجية في تغريدة الثلاثاء: "اعتباراً من 20 مايو/أيار ستنطلق عملية التصويت في صناديق اقتراع ستضعها 151 ممثلية تركية لدى 73 دولة، في 167 مركزاً".

وكشفت أن عملية التصويت في المنافذ الحدودية ستجري بين 20-28 مايو/أيار.

ولفتت إلى أن المواطنين المقيمين في الخارج سيتمكنون من معرفة تاريخ وعناوين عملية التصويت على موقع الهيئة العليا للانتخابات "ysk.gov.tr".

وشهدت تركيا الأحد انتخابات رئاسية وبرلمانية، حيث تنافس في الرئاسية كل من مرشح "تحالف الجمهور" الرئيس رجب طيب أردوغان، ومرشح "تحالف الأمة" زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كليجدار أوغلو، ومرشح تحالف "أتا" (الأجداد) سنان أوغان.

وحقق "تحالف الجمهور" بقيادة حزب العدالة والتنمية أغلبية برلمانية، فيما تأجل الحسم في الانتخابات الرئاسية إلى الجولة الثانية المقررة 28 مايو/أيار داخل البلاد، ويتنافس فيها أردوغان وكليجدار أوغلو.

وكشفت الهيئة العليا للانتخابات التركية أن نسبة المشاركة بالتصويت داخل البلاد بلغت 88.92%، فيما بلغت 52.69% في الخارج.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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