سياسة
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إصابة 5 فلسطينيين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في جنين وأريحا
أصيب 5 فلسطينيين بالرصاص خلال اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي مدينتَي جنين ومخيمها وأريحا ومخيمها شمال ووسط الضفة الغربية، وذلك عقب مواجهات اندلعت بين السكان الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية خلال عملية الاقتحام تخللها إطلاق رصاص حي وقنابل غازية.
إصابة 5 فلسطينيين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في جنين وأريحا
جيش الاحتلال الإسرائيلي يقتحم نابلس ويصيب فلسطينيين / صورة: AA
16 مايو 2023

أصيب الثلاثاء 5 فلسطينيين بالرصاص خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي مدينتَي جنين ومخيمها وأريحا ومخيمها شمال ووسط الضفة الغربية.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان مقتضب إن 4 إصابات وصلت إلى مشافي جنين.

وأوضحت أن منها "3 إصابات برصاص جيش الاحتلال الحي، بينها إصابة خطيرة في البطن، وإصابة بالرصاص الحي في البطن وصلت مستشفى ابن سينا التخصصي".

من جهته قال تلفزيون فلسطين (حكومي) إن قوة إسرائيلية اقتحمت مخيم جنين وحاصرت منزلاً "واعتقلت أربعة أشخاص من عائلة واحدة"، مشيراً إلى انسحابها من المدينة.

وذكر أن تعزيزات عسكرية تصاحبها جرافة توجهت إلى عمق المخيم، وأشار إلى اندلاع مواجهات بين القوات الإسرائيلية وشبان في المخيم.

وفي وقت سابق الثلاثاء أصيب فلسطيني "بالرصاص الحي واعتقل 6 من أحد المنازل في اقتحام مخيم عقبة جبر في مدينة أريحا (وسط)"، وفق ما أفادت به إذاعة صوت فلسطين (حكومية).

وأضافت أن مواجهات اندلعت بين السكان الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية خلال عملية الاقتحام تخللها إطلاق رصاص حي وقنابل غازية من الجيش الإسرائيلي.

من جهته قال نادي الأسير الفلسطيني (غير حكومي) في بيان إن الجيش الإسرائيلي اعتقل الثلاثاء "نحو 20 مواطناً من الضفة، بينهم أسير سابق أمضى 18 عاماً في سجون الاحتلال".

وإضافة إلى مدينة أريحا، جرت الاعتقالات أيضاً في محافظات بيت لحم (جنوب) ورام الله والقدس (وسط) وجنين (شمال) وفق النادي.

وعادة ينفذ الجيش الإسرائيلي مداهمات ليلية للمدن والبلدات والمخيمات الفلسطينية لاعتقال من يسميهم "مطلوبين" فتندلع مواجهات مع سكان تلك المناطق.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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