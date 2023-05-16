أشاد الاتحاد الأوروبي الثلاثاء بنسبة المشاركة الكبيرة للشعب التركي في الانتخابات، مبيناً أنها مؤشر واضح على التزام الأتراك لاستخدام حقوقهم الديمقراطية.

جاء ذلك على لسان أوليفر فارهيلي، مفوض شؤون التوسع وسياسة الجوار بالاتحاد الأوروبي، في بيان صادر عنه حول نتائج الانتخابات التركية البرلمانية والرئاسية.

ورحّب المسؤول الأوروبي بالإقبال الكبير للأتراك على التصويت في الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي جرت الأحد.

وأضاف فارهيلي أن الاتحاد الأوروبي "يترقب بفارغ الصبر" بدء البرلمان الجديد عمله في أقرب وقت.

وحقق "تحالف الجمهور" بقيادة حزب العدالة والتنمية أغلبية برلمانية، فيما تأجل الحسم بالانتخابات الرئاسية إلى الجولة الثانية إلى يوم 28 مايو/أيار، ويتنافس بها الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان ومرشح تحالف "الأمة" كمال كليجدار أوغلو.

وكشفت الهيئة العليا للانتخابات التركية أن نسبة المشاركة بالتصويت داخل البلاد بلغت 88.92%، فيما بلغت 52.69% في الخارج.