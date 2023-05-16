سياسة
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مسؤول أوروبي يشيد بالإقبال الكبير للأتراك على الانتخابات
رحب مسؤول أوروبي بنسبة المشاركة الكبيرة للأتراك بالانتخابات البرلمانية والرئاسية، معتبراً أنها مؤشر على اهتمامهم باستخدام حقوقهم الديمقراطية.
مسؤول أوروبي يشيد بالإقبال الكبير للأتراك على الانتخابات
مسؤول بالاتحاد الأوروبي يشيد بمشاركة الأتراك الكبيرة بالانتخابات / صورة: AA
16 مايو 2023

أشاد الاتحاد الأوروبي الثلاثاء بنسبة المشاركة الكبيرة للشعب التركي في الانتخابات، مبيناً أنها مؤشر واضح على التزام الأتراك لاستخدام حقوقهم الديمقراطية.

جاء ذلك على لسان أوليفر فارهيلي، مفوض شؤون التوسع وسياسة الجوار بالاتحاد الأوروبي، في بيان صادر عنه حول نتائج الانتخابات التركية البرلمانية والرئاسية.

ورحّب المسؤول الأوروبي بالإقبال الكبير للأتراك على التصويت في الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي جرت الأحد.

وأضاف فارهيلي أن الاتحاد الأوروبي "يترقب بفارغ الصبر" بدء البرلمان الجديد عمله في أقرب وقت.

وحقق "تحالف الجمهور" بقيادة حزب العدالة والتنمية أغلبية برلمانية، فيما تأجل الحسم بالانتخابات الرئاسية إلى الجولة الثانية إلى يوم 28 مايو/أيار، ويتنافس بها الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان ومرشح تحالف "الأمة" كمال كليجدار أوغلو.

وكشفت الهيئة العليا للانتخابات التركية أن نسبة المشاركة بالتصويت داخل البلاد بلغت 88.92%، فيما بلغت 52.69% في الخارج.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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