قالت وكالة حماية الحدود التابعة للاتحاد الأوروبي "فرونتكس" الثلاثاء إن الدخول غير النظامي إلى الدول الأعضاء زاد 30% الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من 2022.

وأوضحت الوكالة التي تتخذ من العاصمة البولندية وارسو مركزاً لها، في بيان، أن عدد الذين دخلوا دول الاتحاد الأوروبي بطريقة غير نظامية خلال الفترة المذكورة، بلغ 80 ألفاً و700 شخص.

وأضاف البيان أن الرقم المذكور يعد الأعلى منذ عام 2016.

ولفت إلى دخول 42 ألفاً و165 شخصاً إلى دول الاتحاد عبر البحر المتوسط، وأن معظم هؤلاء يحملون جنسيات باكستان وغينيا وساحل العاج.

وأشار البيان إلى أن عدد الوافدين إلى دول الاتحاد بطريقة غير نظامية عبر غربي البلقان، وصل إلى 22 ألفاً و546، وأن معظمهم سوريون وأفغان.