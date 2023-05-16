سياسة
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واشنطن تنقل 31 دبابة "أبرامز إم 1" إلى ألمانيا لتدريب قوات أوكرانية
قالت وزارة الدفاع الأمريكية إن 31 دبابة تدريب من طراز "أبرامز إم 1" وصلت إلى ألمانيا، لبدء التدريبات التي تنظمها واشنطن لقوات من الجيش الأوكراني، حيث سيخضعون لتدريبات مكثفة على الدبابات الأمريكية لا سيما فيما يتعلق بالصيانة والاستدامة.
واشنطن تنقل 31 دبابة "أبرامز إم 1" إلى ألمانيا لتدريب قوات أوكرانية
يستهدف البرنامج الأطقم والمشرفين الأوكرانيين بحيث يمكنهم في المستقبل التشغيل الفعال للدبابة إم 1 / صورة: AFP
16 مايو 2023

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، الثلاثاء، أن 31 دبابة تدريب من طراز "أبرامز إم 1" وصلت إلى ألمانيا، لبدء التدريبات التي تنظمها الولايات المتحدة لقوات من الجيش الأوكراني.

وقال متحدث "البنتاغون" باتريك رايدر في مؤتمر صحفي: "أستطيع تأكيد أن 31 دبابة تدريب أبرامز من طراز إم 1 وصلت إلى (قاعدة) جرافينور بألمانيا، استعداداً لتدريب لاحق للقوات الأوكرانية".

وأضاف أن البرنامج التدريبي "مكثف ويستهدف الأطقم والمشرفين الأوكرانيين بحيث يمكنهم في المستقبل، التشغيل الفعال للدبابة إم 1 والدفاع عن الشعب الأوكراني".

وفي يناير/كانون الثاني الماضي أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن واشنطن ستزود كييف بـ31 دبابة "أبرامز 1" لدعمها في حربها ضد روسيا، مع تدريب القوات الأوكرانية على سبل الصيانة والاستخدام على يد خبراء أمريكيين.

وجاء القرار الأمريكي بعدما وافقت ألمانيا على إرسال دباباتها "ليوبارد 2" إلى الجيش الأوكراني.

وكان بايدن أشار إلى أن دبابات "أبرامز 1" تتطلب "كثيراً من الصيانة للحفاظ عليها وتشغيلها"، موضحاً أن الجانب الرئيسي للتدريب سيتعلق بالـ"صيانة والاستدامة".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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