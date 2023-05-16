أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مواصلتهم الكفاح ضد تنظيم PKK الإرهابي داخل البلاد وخارجها حتى القضاء على آخر إرهابي.

وفي تغريدة على تويتر ترحّم الرئيس التركي على الشهداء الثلاثة من قوات الجندرمة التركية في أثناء اشتباكهم مع إرهابيي PKK بمنطقة بيستلر درهلر بولاية شرناق جنوب شرقي تركيا.

وبعد تقديمه العزاء لأسر الشهداء وللشعب التركي، شدد أردوغان على عزمهم مكافحة الإرهابيين وامتداداتهم داخل البلاد وخارجها.

وقال: "سنواصل كفاحنا ضمن حدودنا وخارجها حتى القضاء على آخر إرهابي".

وتنفذ تركيا عمليات لمكافحة تنظيم PKK الإرهابي الذي يستهدف قواتها ومواطنيها، وينشط بعدة دول بالمنطقة منها سوريا والعراق وإيران.