سياسة
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أردوغان: سنواصل كفاحنا ضد إرهابيي PKK ضمن حدودنا وخارجها
شدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على عزمهم مكافحة الإرهاب ضمن حدود تركيا وخارجها حتى القضاء على آخر إرهابي.
أردوغان: سنواصل كفاحنا ضد إرهابيي PKK ضمن حدودنا وخارجها
أردوغان: سنواصل الكفاح ضد تنظيم PKK الإرهابي / صورة: AA
16 مايو 2023

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مواصلتهم الكفاح ضد تنظيم PKK الإرهابي داخل البلاد وخارجها حتى القضاء على آخر إرهابي.

وفي تغريدة على تويتر ترحّم الرئيس التركي على الشهداء الثلاثة من قوات الجندرمة التركية في أثناء اشتباكهم مع إرهابيي PKK بمنطقة بيستلر درهلر بولاية شرناق جنوب شرقي تركيا.

وبعد تقديمه العزاء لأسر الشهداء وللشعب التركي، شدد أردوغان على عزمهم مكافحة الإرهابيين وامتداداتهم داخل البلاد وخارجها.

وقال: "سنواصل كفاحنا ضمن حدودنا وخارجها حتى القضاء على آخر إرهابي".

وتنفذ تركيا عمليات لمكافحة تنظيم PKK الإرهابي الذي يستهدف قواتها ومواطنيها، وينشط بعدة دول بالمنطقة منها سوريا والعراق وإيران.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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