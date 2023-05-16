أكد المدير العام للبناء ووسائل الإنجاز بوزارة السكن والعمران والمدينة الجزائرية، رضا بوعريوة، أن بلاده ترغب بالاستفادة من تجربة تركيا في التعامل مع الزلازل.

جاء ذلك في لقاء بوعريوة مع الأناضول قبيل ندوة ستعقد في الجزائر يومي 20 و21 مايو/أيار الجاري، في ذكرى مرور 20 عاماً على زلزال بومرداس الذي وقع عام 2003 وبلغت قوته 6.8 درجة متسبباً بوفاة نحو 2500 شخص.

وشدّد بوعريوة على أهمية المعلومات والأفكار التي سيقدمها الخبراء والأكاديميون الأتراك بعد أنّ عاشوا تجربة الزلزال الأخير الذي ضرب جنوبي تركيا في 6 فبراير/شباط الماضي.

وأضاف: "ننتظر من الخبراء الأتراك مشاركتهم لنا تجاربهم والنتائج التي توصلوا إليها".

وأشار المسؤول الجزائري إلى أنّ التمركز السكاني في بلاده يقع في المناطق الشمالية، وهي معرضة لأن يضربها الزلزال.

وبين أنّ المنطقة تعرضت عبر التاريخ للكثير من الزلازل المدمرة، التي حصدت كثيراً من الأرواح.

وسيشارك في الندوة، حسب المسؤول الجزائري، 700 عالم من كل أنحاء العالم وفي مقدمتهم رجال علم من تركيا.

وستتضمن الندوة عديداً من المحاضرات وورشات العمل من قبل المختصين والأكاديميين مع عرض أحدث التقنيات المتعلقة بأنظمة العزل الزلزالي.