سياسة
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الاجتماع التحضيري للقمة العربية يعد "قراراً تاريخياً" بشأن النكبة
كشف المندوب الفلسطيني الدائم بالجامعة العربية مهند العكلوك أن الاجتماع التحضيري للقمة العربية يعد قراراً تاريخياً بتعريف النكبة قانوناً للمرة الأولى وإدانة من ينكرها.
الاجتماع التحضيري للقمة العربية يعد "قراراً تاريخياً" بشأن النكبة
انعقدت أولى الاجتماعات التحضيرية للدورة الـ32 للقمة العربية بمدينة جدة السعودية / صورة: AA
16 مايو 2023

قال المندوب الفلسطيني الدائم بالجامعة العربية السفير مهند العكلوك الثلاثاء إن الاجتماع التحضيري للدورة الـ32 للقمة العربية يعد قراراً "تاريخياً" بشأن النكبة الفلسطينية.

والاثنين، انطلقت أولى الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية في دورتها العادية الـ32، في مدينة جدة غربي السعودية، قبل أن يلتئم ثاني الاجتماعات على مستوى المندوبين الدائمين الثلاثاء، وينتظر أن ينعقد اجتماع ثالث لوزراء الخارجية العربية لم يحدد موعده بعد.

وأفاد العكلوك بأن "القمة العربية ستعتمد قراراً بتعريف النكبة قانوناً للمرة الأولى وإدانة من ينكرها، على أن يكون يوم 15 مايو/أيار من كل عام يوماً عربياً ودولياً لاستذكار النكبة".

ووصف المندوب الفلسطيني في تصريحات نقلتها وكالتا الأنباء المصرية والفلسطينية، القرار المرتقب بأنه "إنجاز مهم وتاريخي".

ويحيي الفلسطينيون، في جميع أماكن وجودهم حول العالم، ذكرى النكبة الفلسطينية في 15 مايو/أيار من كل عام.

ويُطلق مصطلح "النكبة" على عملية تهجير الفلسطينيين من أراضيهم على يد "عصابات صهيونية مسلحة" عام 1948.

ويهدف اجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين الذي انطلق برئاسة السعودية، للإعداد لاجتماع وزراء الخارجية التحضيري للقمة العربية، وفق وكالة الأنباء المصرية.

ويعد الاجتماع "جدول أعمال القمة العربية ومشاريع القرارات للبنود المدرجة على مشروع جدول أعمالها والتي تشمل مختلف مجالات العمل العربي المشترك، وفي مقدمتها مستجدات القضية الفلسطينية، والصراع العربي الإسرائيلي"، وفق المصدر ذاته.

وترأس الاجتماع وكيل وزارة الخارجية السعودية، عبد الرحمن الرسي، عقب تسلم رئاسة القمة الـ31 من مندوب الجزائر السفير عبد الحميد شبيرة"، وفق بيان الخارجية السعودية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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