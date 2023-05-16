كشف تقرير إسرائيلي رسمي، الثلاثاء، عن ثغرات بمطار ديفيد بن غوريون الدولي بتل أبيب (وسط)، قال إنها قد تسمح لإسرائيليين وأجانب بدخول البلاد.

جاء ذلك وفق ما أفاد به مراقب الدولة متنياهو إنغلمان في تقرير له، وفق صحيفة "هآرتس" العبرية.

وقال المراقب إنه اكتشف ثغرات أمنية في مطار بن غوريون "يمكن أن تسمح لإسرائيليين وأجانب بدخول البلاد".

وأشار إلى أن السلطات علمت بعدة حالات دخل فيها أشخاص إلى البلاد مستغلين هذه الثغرات، رغم أن الأبعاد الحقيقية للظاهرة غير معروفة.

والتقرير الذي جرى نشره سري جزئياً لأسباب تتعلق بحماية أمن الدولة، وفي الجزء المفتوح لم يجرِ تحديد الثغرات المعنية، حسب المصدر ذاته.

وحسب إنغلمان، فإن إدارة مراقبة الحدود لم تشرف على عمل مفتشي الحدود في مطار بن غوريون في الأعوام 2020-2022، ما اعتبره "نقطة ضعف كبيرة".

وقال إنه "ليس من الممكن معرفة عدد الأشخاص الذين تمكنوا حتى الآن من المرور عبر مراقبة الحدود مع الاستفادة من الثغرات الأمنية وما هويتهم".

وفحص المراقب الحماية الإلكترونية في مؤسسة التأمين الوطني (حكومية ) ووجد أنه يوجد في المتوسط ​​2.9 مليون هجوم إلكتروني تتعرض له المؤسسة يومياً، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

كما فحص التقرير أيضاً الأمن السيبراني في قطاع الصحة وأظهر أنه أحد القطاعات العشرة الأكثر تعرضاً للهجوم في إسرائيل عام 2021.

وتطرق التقرير إلى هذه النقطة على خلفية هجوم إلكتروني استهدف في أكتوبر/تشرين الأول 2021، المركز الطبي الحكومي "هيليل يافي" في الخضيرة (شمال).

ووقتها، عطل الهجوم استمرار النشاط في المركز الطبي لمدة ثلاثة أشهر تقريباً، وانتقل المرضى منه إلى مراكز أخرى، وتحول الموظفون إلى العمل اليدوي بدلاً من العمل المحوسب.

وأظهر تقرير المراقب أن تكلفة ترميم شبكة الحماية الإلكترونية "هيليل يافي" بعد الهجوم السيبراني قدرت بنحو 36 مليون شيكل (9.9 مليون دولار).

وفي إسرائيل وظيفة مراقب الدولة هي مراقبة السلطة التنفيذية، السلطات المحلية والهيئات العامة الأخرى المقررة حسب القانون، ويجري انتخابه بتصويت سري من الكنيست (البرلمان) لفترة ولاية واحدة من 7 سنوات، حسب موقع الكنيست.