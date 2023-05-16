أظهرت النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية التركية تقدم حزب العدالة والتنمية وتصدره قائمة الأحزاب في البرلمان التركي بعد حصوله على 267 مقعداً.

هذا التقدم انعكس على أعداد نواب الحزب من النساء، فقد شكلن أكثر من ثلث النساء البرلمانيات في الدورة الجديدة، وحصلن على 50 مقعداً من أصل 600 مقعد لكلا الجنسين في البرلمان.

اللافت في نتائج انتخابات هذا العام، أن عدد البرلمانيات التركيات ازداد مقارنة بالدورة الماضية، فصرن يشكلن خُمس المجلس تقريباً، بزيادة تتجاوز 3% عن الدورة السابقة.

وضمت قائمة الفائزات مجموعة قيادات نسائية على رأسهن وزيرة الأسرة والخدمات الاجتماعية دريا يانك الفائزة عن ولاية عثمانية، ونائبة رئيس مجموعة العدالة والتنمية بالبرلمان السابق المحامية أوزلام زينغين التي فازت عن المنطقة الثالثة بإسطنبول إضافة إلى مستشارة رئيس الجمهورية وزيرة العائلة والسياسات الاجتماعية السابقة إيشان غورجان أول وزيرة محجبة بتاريخ الجمهورية التركية.

ويحتل الجناح النسائي موقعاً هاماً بحزب العدالة والتنمية وتشكيلاته الحزبية، إذ لعب أدواراً تاريخية بفوز الحزب باستحقاقات انتخابية عبر دوره بالوصول والتأثير على شريحة النساء التي تشكل أكثر من نصف الناخبين الأتراك.