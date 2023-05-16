سياسة
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نائبات حزب العدالة والتنمية في صدارة التمثيل النسائي بالبرلمان التركي
أظهرت النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية التركية تقدم حزب العدالة والتنمية وتصدُّره قائمة الأحزاب بالبرلمان التركي بعد حصوله على 267 مقعداً. انعكس هذا التقدم على أعداد نواب الحزب من النساء، فقد شكلن أكثر من ثلث النساء البرلمانيات بالدورة الجديدة
نائبات حزب العدالة والتنمية في صدارة التمثيل النسائي بالبرلمان التركي
نائبات حزب العدالة والتنمية في صدارة التمثيل النسائي في البرلمان التركي / صورة: tbmm
16 مايو 2023

أظهرت النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية التركية تقدم حزب العدالة والتنمية وتصدره قائمة الأحزاب في البرلمان التركي بعد حصوله على 267 مقعداً.

هذا التقدم انعكس على أعداد نواب الحزب من النساء، فقد شكلن أكثر من ثلث النساء البرلمانيات في الدورة الجديدة، وحصلن على 50 مقعداً من أصل 600 مقعد لكلا الجنسين في البرلمان.

اللافت في نتائج انتخابات هذا العام، أن عدد البرلمانيات التركيات ازداد مقارنة بالدورة الماضية، فصرن يشكلن خُمس المجلس تقريباً، بزيادة تتجاوز 3% عن الدورة السابقة.

وضمت قائمة الفائزات مجموعة قيادات نسائية على رأسهن وزيرة الأسرة والخدمات الاجتماعية دريا يانك الفائزة عن ولاية عثمانية، ونائبة رئيس مجموعة العدالة والتنمية بالبرلمان السابق المحامية أوزلام زينغين التي فازت عن المنطقة الثالثة بإسطنبول إضافة إلى مستشارة رئيس الجمهورية وزيرة العائلة والسياسات الاجتماعية السابقة إيشان غورجان أول وزيرة محجبة بتاريخ الجمهورية التركية.

ويحتل الجناح النسائي موقعاً هاماً بحزب العدالة والتنمية وتشكيلاته الحزبية، إذ لعب أدواراً تاريخية بفوز الحزب باستحقاقات انتخابية عبر دوره بالوصول والتأثير على شريحة النساء التي تشكل أكثر من نصف الناخبين الأتراك.

مصدر:TRT عربي
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