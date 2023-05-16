سياسة
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أردوغان ينتقد الإساءة لمتضرري الزلازل  ويعلن عن زيارة مرتقبة هذا الأسبوع
انتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الإساءة التي تعرض لها متضررو الزلازل على خلفية نتائج الانتخابات بمناطقهم، وأعلن أنه يعتزم زيارة بعض هذه المدن نهاية الأسبوع الجاري.
أردوغان ينتقد الإساءة لمتضرري الزلازل  ويعلن عن زيارة مرتقبة هذا الأسبوع
أردوغان: الإساءة لمتضرري الزلازل تصرف خاطئ وقبيح للغاية / Others
16 مايو 2023

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه يعتزم زيارة بعض مناطق الزلازل نهاية الأسبوع الجاري، منتقداً توجيه البعض إساءات للمنكوبين على خلفية نتائج الانتخابات في تلك المناطق.

جاء ذلك الثلاثاء خلال مشاركته في بث مشترك لقناتين تلفزيونيتين محليتين، حيث أجاب أسئلة الصحفيين، حول الانتخابات التي شهدتها البلاد الأحد.

وأعرب الرئيس أردوغان عن شكره كل المواطنين الذين أبدوا الإرادة الوطنية بصناديق الاقتراع بنسبة مشاركة قياسية. وأكد امتنانه لكل مواطن أدلى بصوته بغض النظر عن الطرف الذي صوت له.

ولفت إلى أن البعض يسيء كثيراً لمتضرري الزلازل هذه الفترة (إثر تصدُّر تحالف الجمهور الذي يقوده حزب العدالة والتنمية نتائج الانتخابات بالمناطق التي ضربتها الزلازل). وأكد أن الإساءة للمنكوبين من الزلازل (على خلفية نتائج الانتخابات) "تصرف خاطئ وقبيح للغاية".

وأشار إلى أن بعض الأشخاص من أوساط المعارضة يتفوهون بعبارات من قبيل "لن نقدم لهم (للمنكوبين) الدعم والمساعدة مرة أخرى"، وذلك لعدم حصولهم على نسبة الأصوات التي كانوا يتوقعونها في تلك المناطق.

وقال إنه سيزور بعض المناطق التي ضربتها كارثة الزلازل (وقعت في 6 فبراير/شباط الماضي) نهاية الأسبوع، وأن زعيم حزب الحركة القومية دولت بهجلي أبدى استعداده لمرافقته.

وأكد الرئيس أردوغان التزامه الوعود التي أطلقها خلال حملته الانتخابية.

وقال: "سننفذها كلها الواحد تلو الآخر بإذن الله، بعد أن نحصل على التفويض من الشعب، بعد 28 مايو/أيار (الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية)".

وشهدت تركيا الأحد انتخابات رئاسية وبرلمانية، حيث تنافس بالرئاسية الرئيس أردوغان مرشح تحالف الجمهور، وزعيم حزب الشعب الجمهوري كليجدار أوغلو مرشح تحالف الأمة، وسنان أوغان مرشح تحالف "أتا" (الأجداد).

والاثنين أعلن رئيس الهيئة العليا للانتخابات بتركيا أحمد ينار رسمياً إجراء الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في 28 مايو/أيار الجاري، لعدم حصول أي مرشح على أكثر من 50% من الأصوات.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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