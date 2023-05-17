أُصيب 86 فلسطينياً برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال تأمينه مستوطنين في أثناء اقتحامهم "مقام يوسف" في نابلس شمالي الضفة الغربية.

جاء ذلك وفق بيان صادر عن جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني (غير حكومية)، تلقت الأناضول نسخة منه.

وحسب البيان، "تعاملت طواقم الجمعية مع 86 إصابة خلال مواجهات اندلعت بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي في محيط قبر يوسف شرقي نابلس".

وأوضحت الجمعية أن "هناك إصابة بالرصاص الحي في الظَّهر وُصفت بالخطيرة، و5 بالرصاص المعدني وقنابل الغاز، و80 جرّاء استنشاق الغاز المسيل للدموع".

وكانت مواجهات بين شبان فلسطينيين وجيش الاحتلال الإسرائيلي اندلعت في ساعة مبكرة من فجر الأربعاء، خلال اقتحام نابلس.

وقال شهود عيان للأناضول إنّ قوات عسكرية إسرائيلية كبيرة اقتحمت منطقة "قبر يوسف" شرقي مدينة نابلس لتأمين وصول مستوطنين إلى المكان لأداء صلوات تلمودية.

وأضاف الشهود أن مواجهات اندلعت بين عشرات الشبان الفلسطينيين وجيش الاحتلال الإسرائيلي، فيما وقع اشتباك بين مسلحين فلسطينيين وجيش الاحتلال قرب الموقع.

واستخدم جيش الاحتلال الرصاص الحي والمعدني وقنابل الغاز المسيل للدموع، فيما أغلق شبان فلسطينيون الطرق أمام المركبات العسكرية التي رشقوها بالحجارة والزجاجات الفارغة، وأشعلوا الإطارات المطاطية، وفق المصدر نفسه.

وبشكل متكرر، يقتحم المستوطنون مدينة نابلس لأداء صلوات في "مقام يوسف" تحت حراسة جيش الاحتلال الإسرائيلي لأداء طقوس دينية، لاعتقادهم أنه قبر النبي يوسف عليه السلام.​​​​​​​

وينفي الفلسطينيون صحة ذلك، ويقولون إنّ تاريخ القبر لا يتعدى 200 عام، وإنه لرجل مسلم سكن المنطقة قديماً يدعى يوسف دويكات.​​​​​​​​​​​​​​