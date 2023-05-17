17 مايو 2023
تمكنت الاستخبارات التركية من تحييد الإرهابية طوبى قرة قوتش المسؤولة عن الشؤون المالية لتنظيم PKK/YPG بمدينة عين العرب في سوريا.
وعلم مراسل الأناضول من مصادر أمنية، الأربعاء، أن قرة قوتش الملقبة بـ"زين كوباني" التحقت بتنظيم PKK الإرهابي عام 2013.
وأضافت المصادر الأمنية بأن قرة قوتش شاركت في عديد من العمليات الإرهابية في تركيا وسوريا والعراق.
وأشارت إلى أن قرة قوتش كانت تتردد بين سوريا والعراق لتأمين الدعم المالي لتنظيمها الإرهابي.
واستطاعت الاستخبارات التركية بعد تعقّب دقيق تحييد الإرهابية بعملية أمنية نفّذتها في منطقة عين عيسى شمال سوريا.