سياسة
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الاستخبارات التركية تُحيّد قيادية بتنظيم PKK/YPG الإرهابي شمالي سوريا
أعلنت الاستخبارات التركية تحييد القيادية بتنظيم PKK/YPG الإرهابي طوبى قرة قوتش الملقبة بـ"زين كوباني" بمدينة عين العرب في سوريا.
الاستخبارات التركية تُحيّد قيادية بتنظيم PKK/YPG الإرهابي شمالي سوريا
الاستخبارات التركية تُحيّد الإرهابية طوبى قرة قوتش المسؤولة عن الشؤون المالية لتنظيم PKK/YPG / صورة: AA
17 مايو 2023

تمكنت الاستخبارات التركية من تحييد الإرهابية طوبى قرة قوتش المسؤولة عن الشؤون المالية لتنظيم PKK/YPG بمدينة عين العرب في سوريا.

وعلم مراسل الأناضول من مصادر أمنية، الأربعاء، أن قرة قوتش الملقبة بـ"زين كوباني" التحقت بتنظيم PKK الإرهابي عام 2013.

وأضافت المصادر الأمنية بأن قرة قوتش شاركت في عديد من العمليات الإرهابية في تركيا وسوريا والعراق.

وأشارت إلى أن قرة قوتش كانت تتردد بين سوريا والعراق لتأمين الدعم المالي لتنظيمها الإرهابي.

واستطاعت الاستخبارات التركية بعد تعقّب دقيق تحييد الإرهابية بعملية أمنية نفّذتها في منطقة عين عيسى شمال سوريا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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