تمكنت الاستخبارات التركية من تحييد الإرهابية طوبى قرة قوتش المسؤولة عن الشؤون المالية لتنظيم PKK/YPG بمدينة عين العرب في سوريا.

وعلم مراسل الأناضول من مصادر أمنية، الأربعاء، أن قرة قوتش الملقبة بـ"زين كوباني" التحقت بتنظيم PKK الإرهابي عام 2013.

وأضافت المصادر الأمنية بأن قرة قوتش شاركت في عديد من العمليات الإرهابية في تركيا وسوريا والعراق.

وأشارت إلى أن قرة قوتش كانت تتردد بين سوريا والعراق لتأمين الدعم المالي لتنظيمها الإرهابي.

واستطاعت الاستخبارات التركية بعد تعقّب دقيق تحييد الإرهابية بعملية أمنية نفّذتها في منطقة عين عيسى شمال سوريا.