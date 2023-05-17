أعلن مؤسس مجموعة "فاغنر" الروسية الخاصة يفغيني بريغوجين، أن قواته على وشك إحكام السيطرة على مدينة باخموت شرقي أوكرانيا، فيما أعلنت الحكومة البريطانية الاتفاق مع هولندا على بناء تحالف دولي لمساعدة أوكرانيا على الحصول على مقاتلة أمريكية من طراز F-16.

وقال بريغوجين في تصريحات نقلتها قناة روسيا اليوم: "اليوم تقدمت وحدات فاغنر في اتجاهات مختلفة حتى مسافة 200 متر، وسيطرت على أراض بمساحة 113 ألف متر مربع في مدينة أرتيوموفسك (باخموت)".

وأضاف: "لا يزال تحت سيطرة العدو 1.46 كيلومتر مربع من أراضي المدينة، ولم يتبقَّ سوى مبنى واحد متعدد الطوابق يستخدمه العدو وكراً له، وللسيطرة على باخموت يتبقى مربع سكني أسفل شارع يوبيلينايا وقطعة صغيرة من القطاع الخاصّ، ثم تحكم وحدات فاغنر سيطرتها الكاملة على المدينة".

وتعد معركة باخموت التي تسيطر القوات الروسية على نحو 95% منها، الأطول والأكثر دموية منذ بداية الغزو الروسي عام 2022.

وفي حين سيطرت القوات الروسية، خصوصاً مقاتلي مجموعة "فاغنر"، على أراضٍ بشكل تدريجي وبطيء في باخموت خلال الأشهر الأخيرة، فإن المقاومة الأوكرانية لا تزال شرسة غرب المدينة.

على جانب آخر، أعلنت الحكومة البريطانية أمس الثلاثاء أن رئيس الوزراء ريشي سوناك ونظيره الهولندي مارك روته "سيعملان على بناء تحالف دولي لتزويد أوكرانيا بقدرات جوية قتالية، ودعمها بكل شيء بدءاً من التدريب وصولاً إلى الحصول على طائرات F-16"، وفق صحيفة الغارديان.

وجدّد رئيس الوزراء البريطاني تأكيد اعتقاده أن مكان أوكرانيا الصحيح هو في الناتو، واتفق الزعيمان على أهمية تزويد الحلفاء أوكرانيا بمساعدات أمنية طويلة الأمد، لضمان قدرتها على ردع الهجمات المستقبلية.

وجاء الإعلان البريطاني بعد يوم من تلميح الرئيس الأوكراني إلى أن كييف قد تتلقى قريباً طائرات مقاتلة من طراز F-16، قائلاً إنه يأمل في اتخاذ قرارات "مهمة للغاية" بشأن هذا الموضوع بمساعدة المملكة المتحدة.

وفي 24 فبراير/شباط 2022، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا تبعها رفض دولي وعقوبات اقتصادية على موسكو، التي تشترط لإنهائها تَخلِّي كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية، وهو ما تعدّه الأخيرة "تدخلاً" في سيادتها.