سياسة
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الخارجية التركية: المراقبون الدوليون أكدوا شفافية ونزاهة الانتخابات
قالت وزارة الخارجية التركية، الثلاثاء، إنّ 489 مراقباً دولياً شاركوا في مراقبة الانتخابات البرلمانية والرئاسية في دورتها 28 التي أُجريت في 14 مايو/أيار الحالي بعد دعوات وجَّهتها تركيا إلى عدد من المؤسسات الدولية والأوروبية والإقليمية.
الخارجية التركية: المراقبون الدوليون أكدوا شفافية ونزاهة الانتخابات
الخارجية التركية: المراقبون الدوليون أكدوا شفافية ونزاهة الانتخابات / صورة: AA
17 مايو 2023

قالت وزارة الخارجية التركية، الثلاثاء، إنّ 489 مراقباً دولياً شاركوا في مراقبة الانتخابات البرلمانية والرئاسية في دورتها 28 التي أُجريت في 14 مايو/أيار الحالي بعد دعوات وجَّهتها تركيا إلى عدد من المؤسسات الدولية والأوروبية والإقليمية.

شملت الدعوات منظمة التعاون والأمن الأوروبية، ومجلس أوروبا، والجمعية البرلمانية لمنظمة التعاون الاقتصادي للبحر الأسود (KEİ PA)، وسكرتاريا منظمة الدول التركية (TDT)، والجمعية البرلمانية للدول التركية (TÜRK PA)، والجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط (PAM)، وعدداً من المؤسسات الدولية الأخرى.

وقالت الخارجية التركية في بيانها إنّ السلطات التركية تعاونت بشكل كامل وقدمت مختلف التسهيلات للمنظمات والمراقبين الدوليين لأداء مهامّهم.

وأكد المراقبون والمنظمات الدولية في بيانات وتصريحات مختلفة، سلامة وشفافية العملية الانتخابية، وتوافقها مع المعايير الدولية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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