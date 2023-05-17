سياسة
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البطالة ترتفع في بريطانيا مع استمرار زيادة معدلات التضخم
ارتفعت نسبة البطالة في بريطانيا إلى 3.9% خلال الربع الثاني من العام، مع استمرار زيادة معدلات التضخم.
البطالة ترتفع في بريطانيا مع استمرار زيادة معدلات التضخم
وزير المالية البريطاني: علينا أن نتمسك بخطتنا لتخفيض التضخم ومساعدة العائلات على مواجهة غلاء المعيشة. / صورة: Reuters
17 مايو 2023

أعلن مكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني أن معدل البطالة ارتفعت نسبته إلى 3.9% في الأشهر الثلاثة التي تنتهي في 16 مايو/أيار الجاري.

وكان معدل البطالة وصل في الربع الأول من العام الجاري إلى نسبة 3.8%.

وقال وزير المالية البريطاني جيريمي هانت: "من المشجع أن معدل البطالة يبقى متدنياً بشكل غير مسبوق، لكن الصعوبة في إيجاد يد عاملة، وارتفاع الأسعار يشكل هاجساً لكثير من العائلات والشركات".

وأضاف: "لذا علينا أن نتمسك بخطتنا لتخفيض التضخم ومساعدة العائلات على مواجهة غلاء المعيشة". وأكد ضرورة الاستمرار في إصلاحات رعاية الأطفال ودعم المسنين وذوي الاحتياجات الخاصة الذين يرغبون في العمل.

ويستمر معدل التضخم السنوي في المملكة المتحدة في الصعود، إذ إنّ ارتفاع أسعار المواد الغذائية يلغي مفعول تراجع أسعار الطاقة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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