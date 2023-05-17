قال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون إن مجلة "شارلي إيبدو" التي احتلت مكانتها العالمية بما تنشره من إساءة وشتائم وما تُحدِثه من استفزاز، تثبت مرة أخرى كم هي قبيحة وسيئة بأحدث كاريكاتير لها، الذي استهدفت فيه الرئيس رجب طيب أردوغان.

وصرح بأن "من الواضح أن النجاح الكبير الذي حققه رئيسنا في انتخابات 14 مايو/أيار سلب النوم من أعيُن عديمي الشرف هؤلاء وجعلهم يفضحون نفسياتهم المريضة ويُخرِجون ما في صدورهم من كراهية وحقد".

وتابع ألطون: "أقول لمجلة (شارلي إيبدو) وشبيهاتها: لا يمكنكم التأثير في رئيسنا رجب طيب أردوغان أو إخافته، كما لن تنجحوا في أن تَحِيدوا بنا عن طريقنا".

وأضاف ألطون: "بينما نُدين بشدة ما وصلت إليه مجلة (شارلي إيبدو) من انعدام الأخلاق، ننظر إلى مَن يقفون خلفها بعين الشفقة وهم يتردَّون في مهاوي عجزهم وإحباطهم"