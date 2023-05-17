سياسة
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ألطون ردّاً على مجلة فرنسية: نجاح أردوغان بانتخابات 14 مايو فضح مرضى النفوس
انتقد فخر الدين ألطون رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، مجلة "شارلي إيبدو" الفرنسية لنشرها رسوماً تسخر من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وقال إن نجاح أردوغان في الانتخابات فضح نفسيات مريضة وأخرج ما في صدورها من كراهية وحقد.
ألطون ردّاً على مجلة فرنسية: نجاح أردوغان بانتخابات 14 مايو فضح مرضى النفوس
ألطون ردّاً على مجلة فرنسية: نجاح أردوغان بانتخابات 14 مايو فضح مرضى النفوس / صورة: AA
17 مايو 2023

قال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون إن مجلة "شارلي إيبدو" التي احتلت مكانتها العالمية بما تنشره من إساءة وشتائم وما تُحدِثه من استفزاز، تثبت مرة أخرى كم هي قبيحة وسيئة بأحدث كاريكاتير لها، الذي استهدفت فيه الرئيس رجب طيب أردوغان.

وصرح بأن "من الواضح أن النجاح الكبير الذي حققه رئيسنا في انتخابات 14 مايو/أيار سلب النوم من أعيُن عديمي الشرف هؤلاء وجعلهم يفضحون نفسياتهم المريضة ويُخرِجون ما في صدورهم من كراهية وحقد".

وتابع ألطون: "أقول لمجلة (شارلي إيبدو) وشبيهاتها: لا يمكنكم التأثير في رئيسنا رجب طيب أردوغان أو إخافته، كما لن تنجحوا في أن تَحِيدوا بنا عن طريقنا".

وأضاف ألطون: "بينما نُدين بشدة ما وصلت إليه مجلة (شارلي إيبدو) من انعدام الأخلاق، ننظر إلى مَن يقفون خلفها بعين الشفقة وهم يتردَّون في مهاوي عجزهم وإحباطهم"

مصدر:TRT عربي - وكالات
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