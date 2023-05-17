سجّلت المرأة في البرلمان التركي أعلى نسبة تمثيل لها في تاريخ الجمهورية، عقب انتخابات 14 مايو/أيار الجاري.

وحسب بيانات جمعتها الأناضول من النتائج غير النهائية لانتخابات الدورة البرلمانية الثامنة والعشرين، تمكنت 121 امرأة من أصل 600 نائب من دخول البرلمان التركي، فيما بلغ عدد النواب الرجال 479 عضواً.

وارتفعت نسبة تمثيل المرأة في البرلمان التركي من 17.1% في الدورة السابعة والعشرين إلى 20.1% في الدورة الثامنة والعشرين الحالية.

وخلال الدورة الحالية حصلت المرأة في حزب اليسار الأخضر على نسبة التمثيل الأعلى مقارنة بعدد النواب الفائزين، تبعته على التوالي أحزاب العدالة والتنمية والشعب الجمهوري و"إيي" (الجيد) والحركة القومية والعمال التركي.

وتمكنت 50 امرأة من دخول البرلمان عن حزب العدالة والتنمية، و30 عن كل من حزبي الشعب الجمهوري واليسار الأخضر، و6 عن "إيي"، و4 عن الحركة القومية، وامرأة واحدة عن حزب العمال التركي.

فرص أكبر للنساء مع العدالة والتنمية

ومن بين 267 نائباً عن حزب العدالة والتنمية الحاكم، فازت 50 امرأة بعضوية البرلمان، لترتفع نسبة برلمانيات الحزب إلى 18.7% خلال الدورة الحالية، بعد أن سجلت 17.9% في الدورة السابقة.

فيما فازت 30 امرأة بعضوية البرلمان التركي من أصل 61 نائباً عن اليسار الأخضر، بنسبة 49% من نواب الحزب، مسجلة أعلى نسبة مقارنةً بالأحزاب الأخرى.

وبلغ عدد النساء عن الشعب الجمهوري 30 برلمانية من أصل 169 نائباً، بنسبة 17% من مجموع نواب الحزب، فيما كانت نسبتهن 12.2% في الدورة السابقة.

وتمكنت 4 نساء فقط من أصل 50 نائباً عن الحركة القومية من دخول البرلمان، بانخفاض في نسبة برلمانيات الحزب من 10% في الفترة التشريعية الماضية إلى 8% حالياً.

كما انتُخبت 6 سيدات عن حزب "إيي" بزعامة ميرال أكشنار، الذي حصد 44 مقعداً في البرلمان التركي، لترتفع نسبة برلمانيات الحزب إلى 13.7% بعد بلوغها 6.9% في الدورة السابقة.

31 ولاية بلا تمثيل للمرأة

وخلال الدورة الثامنة والعشرين للانتخابات البرلمانية التركية لم تحظَ المرأة بتمثيل في البرلمان في 31 ولاية.

وكانت الولايات التي لم تحظَ بتمثيل للمرأة كالتالي: أديامان، أقسراي، أماسيا، أرداهان، أرتفين، بايبورت، بيلجيك، بنغول، بولو، بوردور، جناق قلعة، تشوروم، ألازيغ، أرزينجان، غوموش هانة، إغدير، قره بوك، قرمان، قريق قلعة، قرقلر إيلي، قرشهير، كليس، كوتاهية، نيغدة، أوردو، ريزة، سينوب، طوقات، أوشاق، يوزغات، زنغولداق.

أصغر البرلمانيات

وخلال الدورة الحالية للبرلمان التركي فازت النائبتان عن حزب العدالة والتنمية، زهراء نور أيدمير (25 عاماً) عن العاصمة أنقرة، ورميسة قدق (27 عاماً) عن مدينة إسطنبول، لتصبحا أصغر نائبتين في البرلمان.

والأحد، شهدت تركيا انتخابات رئاسية وبرلمانية، تنافس في الأولى كل من الرئيس رجب طيب أردوغان مرشح تحالف الجمهور، وزعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كليجدار أوغلو مرشح تحالف الأمة، وسنان أوغان مرشح تحالف "أتا" (الأجداد).

والاثنين، أعلن رئيس الهيئة العليا للانتخابات أحمد ينار إجراء الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في 28 مايو الجاري، لعدم حصول أي مرشح على أكثر من 50% من الأصوات.​​​​​​​

وكشفت الهيئة العليا للانتخابات أن نسبة المشاركة في التصويت داخل تركيا بلغت 88.92%، وفي الخارج 52.69%.

ارتفاع مستمر

وبشكل عام سجلت مشاركة المرأة ارتفاعاً متوالياً في البرلمان التركي، إذ بلغت نسبة تمثيلها 9.1% عام 2007، وكان المجلس حينها يضم 550 نائباً، لترتفع عام 2011 إلى 14.3%، ثم 17.6% عام 2015 (دورة 7 يونيو/حزيران)، و14.7% عام 2015 (دورة 1 نوفمبر/تشرين الثاني).

فيما بلغت نسبة تمثيل المرأة في الدورة البرلمانية السابعة والعشرين (يوليو/تموز 2018) 17.1%، التي بلغ عدد النواب فيها 600 عضو، لترتفع النسبة أخيراً إلى 20.1% في الدورة الثامنة والعشرين الحالية.