داهمت الشرطة الألمانية الأربعاء، مكتب صحيفة "صباح أوروبا" التركية في مدينة فرانكفورت، واعتقلت صحفيَّين اثنين فيها.

ونقل مراسل الأناضول عن مصادر في صحيفة "صباح"، أن الشرطة الألمانية عقب مداهمتها الصحيفة اعتقلت ممثّلها في ألمانيا إسماعيل أرال، ومدير أخبار مكتبها في فرانكفورت جميل ألباي.

كما فتّشَت الشرطة الألمانية منزلَي الصحفيين التركيين وصادرت حواسيبهما وهواتفهما.

ولم يتضح حتى الآن أسباب ودوافع مداهمة الشرطة الألمانية لمكتب الصحيفة التركية التي أعلنت أنها تُجري اتصالاتها حول الموضوع مع وزارة الخارجية التركية والمنظمات المهنية.

بدورها، أكدت مصادر دبلوماسية تركية أن اعتقال الصحفيين غير مقبول من ناحية حرية الصحافة، مبينة أنها أبلغت الجهات الألمانية بالحادثة.

وأكدت المصادر ذاتها أن اعتقال الصحفيين مرفوض وموضع احتجاج في أنقرة وبرلين على حد سواء، لافتة إلى استمرار اتصالاتها مع الجهات الألمانية لإطلاق سراحهما.