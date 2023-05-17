أدان رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون اعتقال الشرطة الألمانية صحفيين تركيين.

وعبر حسابه على تويتر الأربعاء أشار إلى اعتقال الشرطة ممثل صحيفة "صباح" التركية بألمانيا إسماعيل أرال، ومدير الشؤون التحريرية بصحيفة "صباح أوروبا" جميل ألباي، بناء على شكوى من أحد أنصار تنظيم كولن الإرهابي.

وأكد أن مداهمة منزل ومكتب الصحفيين التركيين في ساعات الصباح الباكرة، ومصادرة أجهزة الحواسيب والهاتف العائدة لهما، يعد "انتهاكاً علنياً لحرية الصحافة".

وشدد ألطون على أن "موقف ألمانيا إزاء إسكات الصحفيين غير مقبول"، معرباً عن قلق أنقرة إزاء الضغوط الممارسة على حرية الصحافة في البلد الأوروبي.

ودعا السلطات الألمانية التي توفر الحماية لأنصار تنظيم كولن الإرهابي وتسمح لها بالنشاط على أراضيها، إلى "التراجع عن هذا الخطأ، والتعاون مع تركيا بصدق في مكافحة الإرهاب".

كما طالب ألطون السلطات الألمانية بإطلاق سراح الصحفيين التركيين بأسرع وقت.

وفي وقت سابق الأربعاء داهمت الشرطة الألمانية مكتب صحيفة "صباح أوروبا" التركية بمدينة فرانكفورت، واعتقلت "أرال" و"ألباي"، وذلك بعد تفتيش منزلهما ومصادرة أجهزة الحواسيب والهواتف العائدة لهما.