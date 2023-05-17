قال رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب إن مجلة شارلي إبدو الفرنسية مشهورة بعدائها لتركيا والعالم الإسلامي والدين الحنيف.

جاء ذلك في تصريح صحفي الأربعاء، تعليقاً على نشر شارلي إبدو صورة مسيئة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان عقب انتخابات 14 مايو/أيار الجاري.

وأضاف شنطوب أن الانتقادات والإساءات الموجهة إلى الرئيس أردوغان تستهدف المواطنين الأتراك كلهم، مبيناً أن الشعب قدم الرد اللازم لهم يوم الانتخابات.

من جهته انتقد وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو المجلة الفرنسية، ووصفها في تغريدة الأربعاء، بـ"الدنيئة".

ولفت جاوش أوغلو أن المجلة التي "لم تأخذ نصيبها من الإنسانية" تواصل الإساءة للأمة التركية.

وبين أن المجلة التي تمدح الشر لا تستطيع هزيمة الإرادة الحرة للأمة التركية عبر الألاعيب المختلفة.

وشهدت تركيا الأحد انتخابات رئاسية وبرلمانية، حيث تنافس في الرئاسية الرئيس أردوغان مرشح تحالف الجمهور، وزعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كليجدار أوغلو مرشح تحالف الأمة، وسنان أوغان مرشح تحالف "أتا" (الأجداد).

وحقق "تحالف الجمهور" بقيادة حزب العدالة والتنمية أغلبية برلمانية، فيما تأجل الحسم بالانتخابات الرئاسية إلى الجولة الثانية المقررة 28 مايو داخل البلاد، ويتنافس فيها أردوغان وكليجدار أوغلو.

وكشفت الهيئة العليا للانتخابات التركية أن نسبة المشاركة بالتصويت داخل البلاد بلغت 88.92%، فيما بلغت 52.69% في الخارج.