أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تمديد اتفاقية ممر الحبوب من المواني الأوكرانية عبر البحر الأسود لمدة شهرين آخرين.

وأفاد أردوغان في تغريدة عبر تويتر الأربعاء أن بلاده ستواصل بذل الجهود لاستمرار الاتفاقية خلال المرحلة القادمة باستيفاء كل شروطها.

وتابع: "بدعم من أصدقائنا الروس وبإسهامات أصدقائنا الأوكرانيين جرى إقرار تمديد اتفاقية ممر الحبوب في البحر الأسود لشهرين آخرين".

وعبر الرئيس التركي عن شكره لنظيره الروسي فلاديمير بوتين على دعمه الصادق لجهود أنقرة في هذه العملية.

كما أعرب عن شكره أيضاً للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على تعاونه البنّاء.

وأردف: "كما أود أن أشكر الأمين العام للأمم المتحدة السيد (أنطونيو) غوتيريش على جهوده في هذه العملية".

وعبّر عن تمنياته أن يعود القرار "ذو الأهمية الحيوية لتشغيل سلاسل إمداد الغذاء العالمية، وبشكل خاص لتسهيل وصول الحبوب للبلدان المحتاجة" بالخير لكل الأطراف.

وأضاف: "نأمل أن نرى الأيام التي ستتمخض أولاً عن وقف دائم لإطلاق النار ثم عن السلام بين روسيا وأوكرانيا".

وفي سياق متصل أفاد أردوغان بأن روسيا لن تقف عائقاً أمام خروج السفن التركية من ميناء ميكولايف وميناء أوليفيا، معرباً عن شكره لموسكو على هذا الموقف.

وفي22 يوليو/تموز 2022 شهدت إسطنبول توقيع "وثيقة مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من المواني الأوكرانية" بين تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة.

وتضمنت الاتفاقية تأمين صادرات الحبوب العالقة في المواني الأوكرانية على البحر الأسود (شرق أوروبا) لمعالجة نقص الغذاء العالمي الذي ينذر بكارثة إنسانية.

وكان من المقرر أن ينتهي العمل باتفاق تصدير الحبوب في 18 مايو/أيار الجاري (غداً الخميس)، قبل أن يُتوصل إلى اتفاق التمديد اليوم.