سياسة
3 دقيقة قراءة
كيف استغلت أجهزة استخبارات غربية صحيفة (TAZ) الألمانية لحماية عملائها؟
نشرت صحيفة TAZ الألمانية خبراً زعمت فيه أن تركيا منعت شخصاً يدعى سامي علوش دخول أراضيها. وحسب مصادر أمنية خاصة فإن الشخص المذكور مُنع دخول تركيا بعد اعترافه بالعمل عميلاً لأجهزة استخبارات غربية تحت غطاء الصحافة.
كيف استغلت أجهزة استخبارات غربية صحيفة (TAZ) الألمانية لحماية عملائها؟
كيف استغلت أجهزة استخبارات غربية صحيفة (TAZ) الألمانية لحماية عملائها؟ / صورة: TRTARABI
17 مايو 2023

نشرت صحيفة TAZ الألمانية، خبراً زعمت فيه أن تركيا، التي تحتضن ملايين اللاجئين منذ سنوات عديدة، منعت شخصا يدعى "سامي علوش" من دخول أراضيها.

وبحسب مصادر أمنية خاصة لـTRT عربي فإن الشخص المذكور يدعى شادي ترك وهو سوري الأصل، وقد مُنع من دخول تركيا بعد اعترافه بالعمل عميلاً لأجهزة استخبارات غربية تحت غطاء الصحافة.

وصل شادي ترك إلى تركيا (أو أرسل إليها) عام 2009 لإكمال دراسته الجامعية. وعاش في إسطنبول وغازي عنتاب وأنطاليا وأكمل دراسته الجامعية مستفيداً من الإمكانات التي تقدمها تركيا للطلاب الجامعيين من كل مكان في العالم.

واتضح خلال هذه المدة، أن شادي كان يعمل عميلاً لأجهزة استخبارات غربية في تركيا التي استقبلته. ووفرت له بيئة تعليمية ودراسية متقدمة.

وكشفت المصادر الأمنية أن شادي عمل على نشر أخبار تحريضية حول تركيا وسوريا والسوريين في تركيا بتوجيه من أجهزة استخبارات غربية، كما اُستخدم أداة لأعمال استخباراتية هدفت إلى زعزعة الأمن في تركيا.

حاول شادي إخفاء أنشطته التجسسية تحت غطاء مهنة الصحافة، لكنه اضطر إلى الاعتراف بأنشطته تلك في مرحلة ما، بحسب المصادر الأمنية، واتضح أيضاً أنه عمل لصالح أكثر من جهة استخباراتية غربية.

وبواسطة المبالغ التي حصل عليها من عمله لصالح الأجهزة الاستخباراتية، قام شادي بتنظيم حفلاتٍ صاخبة، وأتى بمواد مخدرة لهذه الحفلات، وكان دخلهُ الذي يتحصل عليه من أجهزة الاستخبارات هذه ممولاً لحفلاته.

ومع مرور الوقت، بدأ شادي بارتكاب أخطاء خلال أعماله الاستخباراتية، ليضطر في النهاية إلى مغادرة تركيا.

وأوضحت المصادر الأمنية لـTRT عربي، أن شادي واصل أنشطته الجاسوسية في دول الشرق الأقصى في آسيا، ورغم وضعه المادي والرفاهية التي تمتع بها إلا أنه كان يخفي ذلك عن زملائه من الصحفيين ويقدم لهم رواية مغايرة.

واستغلت دول غربية صحيفة TAZ الألمانية لنشر قصة شادي المفبركة، في محاولة للطعن في تركيا وتشويهها، بهدف التغطية على عميلها الذي قدّم خدمات لعدد من أجهزة الاستخبارات الغربية.

مصدر:TRT عربي
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us