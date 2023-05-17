أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عن امتنانه لتركيا ورئيسها رجب طيب أردوغان لجهودهما بتمديد اتفاقية ممر الحبوب من المواني الأوكرانية عبر البحر الأسود شهرين إضافيين.

وفي تصريحات أدلى بها بمقر الأمم المتحدة في نيويورك الأربعاء رحب غوتيريش بتمديد اتفاقية ممر الحبوب عبر البحر الأسود حتى 18 يوليو/تموز المقبل.

وقال إن "استمرار الاتفاقية نبأ سار للعالم"، مبيناً مشكلات قائمة متعلقة بمبادرة الحبوب، وأن روسيا وأوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة ستواصل مناقشتها.

وأضاف: "ممتن للرئيس أردوغان والحكومة التركية لجهودهما والعمل بالتنسيق مع الأمم المتحدة لتمديد مبادرة الحبوب".

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تمديد اتفاقية ممر الحبوب من المواني الأوكرانية عبر البحر الأسود لمدة شهرين آخرين.