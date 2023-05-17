قال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون، إن قرار تمديد اتفاقية ممر الحبوب بالبحر الأسود لمدة شهرين إضافيين هو "نجاح وفخر" لتركيا.

جاء ذلك في تغريدة له على حسابه في تويتر، الأربعاء.

وأشار ألطون إلى إعلان الرئيس أردوغان في وقت سابق الأربعاء الذي قال فيه: "بدعم من أصدقائنا الروس وبإسهامات أصدقائنا الأوكرانيين أُقرّ تمديد اتفاقية ممر الحبوب في البحر الأسود لشهرين آخرين".

وقال فخر الدين ألطون: "حظاً سعيداً، هذا النجاح هو فخر لتركيا".

وأردف: "ما دامت استمرت هذه الجهود التي يبذلها رئيسنا (رجب طيب أردوغان) والتي تخدم السلام العالمي وتحظى بتقدير المجتمع الدولي بأسره، فإن الآمال في استمرار السلام والاستقرار في منطقتنا ستبقى حيّة على الدوام".

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تمديد اتفاقية ممر الحبوب من المواني الأوكرانية عبر البحر الأسود لمدة شهرين.

وفي 22 يوليو/تموز 2022 شهدت إسطنبول توقيع "وثيقة مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من الموانئ الأوكرانية" بين تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة.

وتضمنت الاتفاقية تأمين صادرات الحبوب العالقة في الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود (شرق أوروبا) لمعالجة نقص الغذاء العالمي الذي ينذر بكارثة إنسانية.

وكان من المقرر أن ينتهي العمل باتفاق تصدير الحبوب في 18 مايو/أيار الجاري (غداً الخميس)، قبل التوصل إلى اتفاق التمديد اليوم.