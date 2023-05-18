سياسة
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إدراج مصطلح الإسلاموفوبيا بمشروع قرار لليونسكو بمبادرة تركية
وافقت اليونسكو على إدراج مصطلح "الإسلاموفوبيا" في مشروع قرارها بشأن التمييز والعنصرية، استجابةً لمبادرة تركية ورغم معارضة دول عديدة في المجلس التنفيذي للمنظمة الأممية.
إدراج مصطلح الإسلاموفوبيا بمشروع قرار لليونسكو بمبادرة تركية
ذكرت المندوبة التركية أن دولاً عديدة في المجلس التنفيذي ليونسكو، عارضت إدراج مصطلح الإسلاموفوبيا في مشروع قرار المنظمة / صورة: AA
18 مايو 2023

أعلنت غولنور آيبيت مندوبة أنقرة لدى "يونسكو" الأربعاء أن المنظمة الأممية ستدرج مصطلح الإسلاموفوبيا بمشروع قرارها بشأن التمييز والعنصرية، استجابةً لمبادرة تركية.

وأشارت آيبيت في كلمة خلال أعمال الدورة 216 للمجلس التنفيذي ليونسكو، إلى قبول مصطلح "الإسلاموفوبيا" بالجمعية العامة للأمم المتحدة بمبادرة من تركيا.

وذكرت أن دولاً عديدة في المجلس التنفيذي ليونسكو، عارضت إدراج هذا المصطلح في مشروع قرار المنظمة بشأن التمييز والعنصرية.

وشددت المندوبة التركية على ضرورة تجنُّب التمييز ضد جميع الأديان وأولئك الذين يختارون عدم الإيمان بشيء.

وأضافت: "في الوقت الراهن حاجة ملحة فيما يتعلق بالإسلاموفوبيا، فنحن لا نرى مثل هذه الاعتداءات ضد أي دين أو أي نظام هيكلي، كحرق كتابه المقدس علناً"، لافتة إلى ضرورة تضمين المصطلح في وثيقة "خارطة طريق التمييز".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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