أعلن مسؤولون الخميس سقوط قتيل في ضربة صاروخية روسية على منشأة صناعية بمدينة أوديسا الأوكرانية، فيما دوّت انفجارات عدة في كييف ومناطق أخرى من أوكرانيا، وحذر الجيش من غارات جوية محتملة تمتد لجميع أنحاء البلاد.

وحول الهجوم على أوديسا، أفاد المتحدث باسم الإدارة العسكرية، سيرجي براتشوك، بأن شخصَين أصيبا أيضاً في الهجوم على المدينة فيما اندلعت عدة حرائق في أماكن متفرقة.

وفي وقت مبكر صباح الخميس، حذر الجيش الأوكراني من ضربات صاروخية روسية محتملة تطال مناطق متفرقة وتمتد من وسط البلاد إلى جنوبها.

فيما طالبت القوات المسلحة الأوكرانية، عبر تليغرام، سكان العاصمة كييف بالبقاء في الملاجئ.

من جانبه، قال سيرجي بوبكو، رئيس الإدارة المدنية والعسكرية في كييف، إنّه "جرى تسجيل سقوط حطام في منطقة دارنيتسكي بالعاصمة، ويجري التحقّق من البيانات المتعلّقة بالضحايا والأضرار".

بدوره أعلن الجيش الأوكراني، أنّ منطقة فينييتسيا بوسط البلاد تتعرّض لهجمات "بصواريخ كروز"، مشيراً إلى أنّه أطلق تحذيرات للسكّان في سائر أنحاء البلاد من خطر تعرّضهم لضربات جوية.