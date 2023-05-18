اعترف مدرب ريال مدريد كارلو أنشيلوتي بخسارته أمام فريق أفضل، إذ عانى الفريق الإسباني من هزيمة مؤلمة 4-صفر على ملعب مانشستر سيتي الأربعاء أكملت خسارته 5-1 إجمالاً في قبل نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وثأر سيتي، الذي خسر أمام ريال في نفس الدور الموسم الماضي، من هذه الهزيمة المفجعة بأداء رائع أمام جماهيره، ومنعه فقط تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد من تسجيل مزيد من الأهداف.

وقال أنشيلوتي للصحفيين: "لعبوا أفضل منا واستحقوا الفوز. ضغطوا بقوة من البداية ونجح ذلك لأنهم جعلوا من الصعب علينا استخلاص الكرة، وتقدموا بهدفين. منذ ذلك الحين، كان من الصعب العودة للمباراة. حاولنا في الشوط الثاني لكن الأمر لم ينجح".

واعترف أنشيلوتي بأنها كانت ليلة مؤلمة لكنه قال إنه من السابق لأوانه تحليل الأخطاء التي حدثت.

وقال المدرب الإيطالي "التقييم اليوم (أمس الأربعاء) في هذه اللحظة، لا معنى له. إنها هزيمة مؤلمة للغاية. لكنها يمكن أن تحدث.

"وصلنا إلى قبل نهائي دوري أبطال أوروبا ضد منافس قوي، لعبوا أفضل وتأهلوا للنهائي. علينا أن نتعلم من أجل الموسم المقبل".

وبعد عام من فوزه بثنائية الدوري المحلي ودوري أبطال أوروبا ليصبح أول مدرب يفوز بألقاب في كل من البطولات المحلية الخمس الكبرى في أوروبا، توج أنشيلوتي بلقبي كأس ملك إسبانيا وكأس العالم للأندية فقط هذا الموسم.

ورغم ذلك، حقق رقما قياسيا آخر الأربعاء، إذ أصبح المدرب الذي خاض أكثر عدد من المباريات في كأس أوروبا (191 مباراة)، متجاوزاً رقم أليكس فيرجسون مدرب مانشستر يونايتد السابق.

لكن مع تتويج غريمه برشلونة بلقب الدوري الإسباني يوم الأحد الماضي قبل أربع جولات على النهاية، تحول تركيز أنشيلوتي إلى احتلال المركز الثاني.

وقال أنشيلوتي "أعتقد أنه كان موسماً جيداً. علينا أن نظهر في المباريات القليلة المتبقية. أعتقد أن بلوغ قبل نهائي دوري أبطال أوروبا يمثل نجاحاً لأن أربعة فرق فقط تصل إلى هذا الدور".