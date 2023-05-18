سياسة
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أذربيجان تعلن تعرّض مواقع حدودية لنيران أرمينية "استفزازية"
قالت وزارة الدفاع أذربيجان إن مواقع حدودية تعرّضت لنيران أرمينية "استفزازية" دون وقوع إصابات.  وحمّلت الوزارة قيادة أرمينيا السياسية والعسكرية، المسؤولية الكاملة عن تصعيد التوتر في المنطقة.
أذربيجان تعلن تعرّض مواقع حدودية لنيران أرمينية "استفزازية"
أذربيجان: الجيش الأرمني استهدف مواقعنا بواسطة طائرات مسيرة قرب قرية "يلليجه" بمحافظة كلبجار / صورة: AA
18 مايو 2023

أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية الخميس أن مواقعها الحدودية تعرضت لنيران أرمينية "استفزازية"، دون وقوع إصابات.

وذكرت الوزارة في بيان، أن الجيش الأرميني استهدف مواقعها بواسطة طائرات مسيرة قرب قرية "يلليجه" بمحافظة كلبجار الحدودية بين البلدين في الساعة 07:15 بالتوقيت المحلي (ت.غ 4).

وأضافت أنها رصدت بقايا القنابل والذخائر التي أطلقتها المُسيرات الأرمينية في أثناء تفتيش المنطقة.

وأكدت عدم وقوع خسائر في صفوف الجيش الأذربيجاني، مشيرة إلى أنها ردت بالمثل على مصادر النيران.

وحملت الوزارة قيادة أرمينيا السياسية والعسكرية، المسؤولية الكاملة عن تصعيد التوتر في المنطقة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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