أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية الخميس أن مواقعها الحدودية تعرضت لنيران أرمينية "استفزازية"، دون وقوع إصابات.

وذكرت الوزارة في بيان، أن الجيش الأرميني استهدف مواقعها بواسطة طائرات مسيرة قرب قرية "يلليجه" بمحافظة كلبجار الحدودية بين البلدين في الساعة 07:15 بالتوقيت المحلي (ت.غ 4).

وأضافت أنها رصدت بقايا القنابل والذخائر التي أطلقتها المُسيرات الأرمينية في أثناء تفتيش المنطقة.

وأكدت عدم وقوع خسائر في صفوف الجيش الأذربيجاني، مشيرة إلى أنها ردت بالمثل على مصادر النيران.

وحملت الوزارة قيادة أرمينيا السياسية والعسكرية، المسؤولية الكاملة عن تصعيد التوتر في المنطقة.