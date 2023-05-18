رحَّب البيت الأبيض، الأربعاء، بإعلان تمديد اتفاقية ممر الحبوب من المواني الأوكرانية عبر البحر الأسود لمدة شهرين آخرَين.

جاء ذلك في بيانٍ لمستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان على متن الطائرة في رحلته بجانب الرئيس جو بايدن، خلال توجهه للمشاركة في قمة زعماء مجموعة الدول الصناعية السبع في اليابان.

ووصف سوليفان قرار تمديد اتفاقية ممر الحبوب بـ"الأمر الجيد"، مشيراً إلى دعم بلاده لجهود تمرير الحبوب إلى الأسواق العالمية.

كما أكد ضرورة تحويل اتفاقية ممر الحبوب إلى اتفاقية مستدامة، ما سيسهم في تلبية الاحتياجات الغذائية لدول العالم، خصوصاً البلدان الفقيرة.

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تمديد اتفاقية ممر الحبوب من المواني الأوكرانية عبر البحر الأسود لمدة شهرين إضافيين.

وفي 22 يوليو/تموز 2022 شهدت إسطنبول توقيع "وثيقة مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من المواني الأوكرانية" بين تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة.

وتضمنت الاتفاقية تأمين صادرات الحبوب العالقة في المواني الأوكرانية على البحر الأسود (شرق أوروبا) لمعالجة نقص الغذاء العالمي الذي ينذر بكارثة إنسانية.